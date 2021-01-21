Хорошее пищеварение – признак быстрого обмена веществ. Существует несколько простых способов улучшить его.

Улучшение пищеварения – долгий путь. В этом вам помогут здоровые привычки и труд над телом. Об этом сообщает Healthline.

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Как улучшить пищеварение

Пейте теплую простую воду. Если вы пьете много теплой воды, но не чувствуете улучшения, попробуйте добавить к своему напитку немного свежего имбиря.

Не спешите сразу глотать пищу. Длительное пережевывание посылает сигналы в мозг и запускает процесс пищеварения.

Переваривание большинства продуктов занимает несколько часов (некоторых – до 2 дней). Так как во время сна процесс пищеварения замедляется, стоит воздержаться от ночной трапезы. Старайтесь не есть минимум за 3 часа до сна. Если очень хочется, выпейте теплого молока, костный бульон или смузи.

Употребляйте клетчатку – это полезно не только для пищеварения, но и для здоровья в целом. Если в вашем рационе мало клетчатки, лучше добавляйте ее постепенно. Иначе это может иметь обратный эффект и вызвать запор.

Физическая активность помогает ускорить обмен веществ.

Положение вашего тела тоже имеет значение

Наша пищеварительная система содержит ряд сфинктеров. Это клапанные устройства, которые регулируют переход содержимого из одного органа (или его части) организма в другой. Роль сфинктера выполняет круговая мышца, которая при сокращении сужает или замыкает определенное отверстие. Последний сфинктер, мимо которого проходит переработанная пища – анальный. Гравитация помогает ему выполнять свою работу.

Дополнительно помочь расширить сфинктер могут упражнения с приседаниями.

Сидя на санузле, вы можете попробовать подложить под ноги тазик или маленькую табуретку. Это тоже поможет в расширении сфинктера.

Обратите внимание! Хоть небольшие нарушения пищеварения является нормальным явлением, вам следует поговорить с врачом, если страдаете частыми запорами или болью после дефекации.