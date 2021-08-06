Как улучшить работу вестибулярного аппарата и кому это нужно

У многих людей на корабле, в авто или в самолете органы чувств и орган равновесия посылают в мозг противоречивые сигналы. Это может вызвать головокружение или тошноту.

Как работает вестибулярная система

Вестибулярная система состоит из вестибулярного анализатора внутреннего уха и отделов мозга, которые обрабатывают информацию. Во внутреннем ухе есть рецепторные клетки, которые реагируют на движение, когда мы наклоняем голову или переносим вес тела в сторону. Импульсы по вестибулярному нерву передаются в центральную нервную систему, где происходит их анализ.

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Как улучшить работу вестибулярной системы

Вестибулярный аппарат можно тренировать, и тогда укачивать будет меньше. Если выполнять специальные упражнения, можно переучить мозг, чтобы он лучше обрабатывал и систематизировал информацию, которая поступает из внутреннего уха.

Этот процесс включает повторяющуюся стимуляцию внутреннего уха с помощью движения. Мозг также будет использовать информацию от системы зрения, мышц и суставов. Все это помогает улучшить баланс.

Тренировка вестибулярного аппарата может быть необходима людям с постоянными головокружениями, синдромом Меньера, мигренями, после инсульта, черепно-мозговой травмы или тем, кто часто падает. Для этих людей создают план вестибулярной реабилитационной терапии.

В него входят физические упражнения, которые помогают предотвратить или вылечить новые приступы головокружения и сохранять равновесие. Если пациенты продолжают выполнять изученные упражнения, проблемы с равновесием и головокружениями уменьшаются или полностью исчезают.