Как улучшить состояние кожи: 10 действенных советов
20 сентября 2021 , 18:36Читати новину українською
Источник:Медицинский центр Университета Раша
Начать уход за своей кожей никогда не поздно. Дерматолог и доктор медицины из Rush Copley Medical Group Арджун Даял дал советы, как сделать кожу более здоровой.
Ваша кожа может многое о вас рассказать. Да, состояние кожи зависит от наших привычек.
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Как улучшить состояние кожи
- Придерживайтесь здоровой диеты. Ваша диета – важная часть поддержания здоровья кожи. Ешьте чернику, клубнику, малину, капусту, темный шоколад и другие продукты с высоким содержанием антиоксидантов, а также избегайте сахарных продуктов, поскольку они повреждают коллаген, отвечающий за молодость кожи. Также следует избегать обработанных пищевых продуктов, которые вызывают воспаление. Пейте много воды.
- Делайте упражнения. Они не только полезны для мышц, костей, суставов и мозга, но и для вашей кожи. Когда вы занимаетесь спортом, кровоток по всему телу увеличивается, доставляя кислород и питательные вещества в дерму.
- Расслабьтесь, так как тело восстанавливается во время сна. Недавнее исследование показало, что у здоровых людей, которые спали от 7 до 9 часов в сутки, кожа выглядела более здоровой и лучше функционировала.
- Бросайте курить. Люди, которые курят, часто преждевременно стареют, имеют неравномерный цвет кожи и более глубокие морщины. Это потому, что сигаретный дым повреждает коллаген, в результате чего кожа становится сухой и менее эластичной. Помимо этого, курение также увеличивает риск рака кожи.
- Вовремя снимайте стресс. Стресс вызывает выброс гормонов, которые расщепляют коллаген и эластин, вызывая старение кожи и делая ее тусклой. Стресс также может привести к тому, что ваша кожа будет производить больше кожного сала, что приведет к высыпаниям и прыщам.
- Защищайте кожу от солнца. Солнечные лучи не только приносят загар. Ультрафиолетовое излучение солнца может вызвать морщины, коричневые пятна и рак кожи.
- Держите кожу в чистоте. Гигиена важна для кожи, поскольку она позволяет коже дышать. Вот почему вы должны умываться утром и вечером и снимать макияж перед сном. Для правильного очищения кожи используйте теплую (не горячую) воду и ограничьте время, которое вы проводите в ванне или душе. Длительное пребывание под воздействием горячей воды может обезвоживать кожу. Кроме того, не забудьте нанести нежный увлажняющий лосьон или крем, чтобы кожа оставалась увлажненной.
- Увлажняйте кожу. Увлажняющие средства помогают вернуть внешний слой кожи в ее естественное состояние. Ежедневное использование увлажняющего крема помогает поддерживать здоровые клетки кожи и водный барьер. Это также может помочь предотвратить зуд и сыпь. Увлажняющий крем необходимо наносить на лицо и тело.
- Избегайте ароматных продуктов, если у вас чувствительная кожа или экзема. Ищите мыло, увлажняющие кремы и стиральные порошки без отдушек.
- Регулярно посещайте дерматолога. Раннее выявление рака кожи может спасти вам жизнь.