Как улучшить состояние кожи: 10 действенных советов

20 сентября 2021 , 18:36
Читати новину українською

Источник:

Медицинский центр Университета Раша

Начать уход за своей кожей никогда не поздно. Дерматолог и доктор медицины из Rush Copley Medical Group Арджун Даял дал советы, как сделать кожу более здоровой.

Ваша кожа может многое о вас рассказать. Да, состояние кожи зависит от наших привычек.

К теме Время позаботиться о витамине D: готовимся к сезону простуд

Как улучшить состояние кожи

  1. Придерживайтесь здоровой диеты. Ваша диета – важная часть поддержания здоровья кожи. Ешьте чернику, клубнику, малину, капусту, темный шоколад и другие продукты с высоким содержанием антиоксидантов, а также избегайте сахарных продуктов, поскольку они повреждают коллаген, отвечающий за молодость кожи. Также следует избегать обработанных пищевых продуктов, которые вызывают воспаление. Пейте много воды.
  2. Делайте упражнения. Они не только полезны для мышц, костей, суставов и мозга, но и для вашей кожи. Когда вы занимаетесь спортом, кровоток по всему телу увеличивается, доставляя кислород и питательные вещества в дерму.
  3. Расслабьтесь, так как тело восстанавливается во время сна. Недавнее исследование показало, что у здоровых людей, которые спали от 7 до 9 часов в сутки, кожа выглядела более здоровой и лучше функционировала.
  4. Бросайте курить. Люди, которые курят, часто преждевременно стареют, имеют неравномерный цвет кожи и более глубокие морщины. Это потому, что сигаретный дым повреждает коллаген, в результате чего кожа становится сухой и менее эластичной. Помимо этого, курение также увеличивает риск рака кожи.
  5. Вовремя снимайте стресс. Стресс вызывает выброс гормонов, которые расщепляют коллаген и эластин, вызывая старение кожи и делая ее тусклой. Стресс также может привести к тому, что ваша кожа будет производить больше кожного сала, что приведет к высыпаниям и прыщам.
  6. Защищайте кожу от солнца. Солнечные лучи не только приносят загар. Ультрафиолетовое излучение солнца может вызвать морщины, коричневые пятна и рак кожи.
  7. Держите кожу в чистоте. Гигиена важна для кожи, поскольку она позволяет коже дышать. Вот почему вы должны умываться утром и вечером и снимать макияж перед сном. Для правильного очищения кожи используйте теплую (не горячую) воду и ограничьте время, которое вы проводите в ванне или душе. Длительное пребывание под воздействием горячей воды может обезвоживать кожу. Кроме того, не забудьте нанести нежный увлажняющий лосьон или крем, чтобы кожа оставалась увлажненной.
  8. Увлажняйте кожу. Увлажняющие средства помогают вернуть внешний слой кожи в ее естественное состояние. Ежедневное использование увлажняющего крема помогает поддерживать здоровые клетки кожи и водный барьер. Это также может помочь предотвратить зуд и сыпь. Увлажняющий крем необходимо наносить на лицо и тело.
  9. Избегайте ароматных продуктов, если у вас чувствительная кожа или экзема. Ищите мыло, увлажняющие кремы и стиральные порошки без отдушек.
  10. Регулярно посещайте дерматолога. Раннее выявление рака кожи может спасти вам жизнь.
Автор: Анастасія Кушпіт