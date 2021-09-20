Как улучшить состояние кожи: 10 действенных советов

Начать уход за своей кожей никогда не поздно. Дерматолог и доктор медицины из Rush Copley Medical Group Арджун Даял дал советы, как сделать кожу более здоровой.

Ваша кожа может многое о вас рассказать. Да, состояние кожи зависит от наших привычек.

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Как улучшить состояние кожи