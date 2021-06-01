Как улучшить учебную успеваемость вашего ребенка: простой способ

Если ваш ребенок начал лучше учиться после регулярных занятий спортом – это не случайность. Исследователи из Великобритании объяснили, как это работает, и подтвердили важность физической активности для развития детей. Даже если это просто активные игры на улице с друзьями.

Как проводилось исследование

Ученые воспользовались результатами национального исследования, в котором участвовали англичане, которые родились с 2000 по 2002 год. Они проанализировали данные об успешности, эмоциональную устойчивость, социальное благополучие и физическую активность более 4 тысяч участников, которые собрали в возрасте 7, 11 и 14 лет, включив в исследование многочисленные результаты тестов и опросов учителей.

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Статистический анализ проводился в несколько этапов, и сначала ученые оценили связь между физической активностью и самоконтролем. В целом, у всех школьников, которые посещали спортивные секции, было меньше проблем с поведением, у них реже случались перепады настроения и эмоциональные всплески.

Влияние спорта на успеваемость детей

Авторы исследования также подтвердили косвенную связь физической активности с успехами в учебе, причем природа этого влияния отличалась в разных возрастных группах.

У младших школьников, которые регулярно занимались физкультурой и спортом, на успешность в обучении в большей степени влиял контроль над своими эмоциями.

Начиная с 11 лет становится сильнее связь с улучшением поведения.

Уровень достатка имеет значение

Когда ученые скорректировали данные с учетом социально-экономического фактора, то есть уровня жизни школьников, эта связь стала слабее. У детей из бедных семей, которые занимаются спортом, оказалось больше проблем с эмоциональной регуляцией и поведением, чем в более обеспеченных сверстников.

Авторы исследования отметили также, что в таких школьников гораздо меньше возможностей для посещения спортивных секций и клубов. У этой группы детей успешность в обучении была ниже по сравнению с другими школьниками из семей с высокими доходами.

Ученые считают, что эти результаты наглядно демонстрируют, насколько физическая активность в раннем детстве способствует развитию таких качеств, как терпение, ответственность за свои поступки, умение работать в команде.