Новое исследование памяти и сна

Исследователи обнаружили, что запоминание имен людей значительно улучшилось, когда воспоминания о недавно изученных ассоциациях с именами и лицами восстанавливались во время сна. Но это действует только во время глубокой фазы сна.

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Исследование проводилось на 24 участниках в возрасте от 18 до 31 года, которым было предложено запомнить лица и имена 40 учеников гипотетического латиноамериканского класса и еще 40 учеников японского класса.

Когда каждое лицо было показано дважды, их попросили вспомнить имя, которым было подписано фото. После учебного упражнения участники подремали, а исследователи тщательно контролировали активность мозга посредством измерений ЭЭГ. Когда участники достигли состояния сна, некоторые имена тихо прозвучали через динамик с музыкой, которая была связана с одним из классов.

Сон влияет на память

Когда участники проснулись, их проверили на распознавание лиц и вспоминание имен, которое шло с каждым лицом. Те люди, которые достигли глубокой фазы сна и услышали напоминания в среднем смогли вспомнить на 1,5 имени больше.

Какое это имеет значение

Исследователи говорят, что вывод о взаимосвязи между нарушением сна и точностью памяти заслуживает внимания по нескольким причинам:

Некоторые нарушения сна, такие как апноэ, могут ухудшить память. Это исследование предлагает потенциальное объяснение этому – частые прерывания сна ночью могут усугубить память.

Новое направление исследований позволит рассмотреть, всегда ли нарушение сна вредно, или его можно использовать для ослабления нежелательных воспоминаний.

Ученые проводят дальнейшие исследования, чтобы восстановить воспоминания и намеренно нарушить сон, чтобы узнать больше о соответствующих механизмах мозга.