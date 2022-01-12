Новое исследование памяти и сна
Исследователи обнаружили, что запоминание имен людей значительно улучшилось, когда воспоминания о недавно изученных ассоциациях с именами и лицами восстанавливались во время сна. Но это действует только во время глубокой фазы сна.
Читайте также Как адаптироваться к новым условиям: действенные советы, чтобы избавиться от стресса
Исследование проводилось на 24 участниках в возрасте от 18 до 31 года, которым было предложено запомнить лица и имена 40 учеников гипотетического латиноамериканского класса и еще 40 учеников японского класса.
Когда каждое лицо было показано дважды, их попросили вспомнить имя, которым было подписано фото. После учебного упражнения участники подремали, а исследователи тщательно контролировали активность мозга посредством измерений ЭЭГ. Когда участники достигли состояния сна, некоторые имена тихо прозвучали через динамик с музыкой, которая была связана с одним из классов.
Сон влияет на память
Когда участники проснулись, их проверили на распознавание лиц и вспоминание имен, которое шло с каждым лицом. Те люди, которые достигли глубокой фазы сна и услышали напоминания в среднем смогли вспомнить на 1,5 имени больше.
Какое это имеет значение
Исследователи говорят, что вывод о взаимосвязи между нарушением сна и точностью памяти заслуживает внимания по нескольким причинам:
- Некоторые нарушения сна, такие как апноэ, могут ухудшить память. Это исследование предлагает потенциальное объяснение этому – частые прерывания сна ночью могут усугубить память.
- Новое направление исследований позволит рассмотреть, всегда ли нарушение сна вредно, или его можно использовать для ослабления нежелательных воспоминаний.
Ученые проводят дальнейшие исследования, чтобы восстановить воспоминания и намеренно нарушить сон, чтобы узнать больше о соответствующих механизмах мозга.