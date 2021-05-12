Какое оборудование получила больница

В реанимации городской больницы появились новые мониторы для отслеживания состояния пациента. Они удобнее тех, которыми пользовались раньше.

К слову Нарушители должны ответить, – Ляшко возмутился из-за вакцинации вне очереди

Более того, работают не только от сети, но и от батареи, поэтому позволяют следить за состоянием больного без перебоев. Благодаря устройству можно, например, измерить артериальное давление. А также получить важные показатели при лечении коронавируса и последствий от болезни.



Новое оборудование для больных в Уманской больнице / Фото 24 канала

Вместе с ними появилось другое оборудование для лечения COVID-19.

Получили аппарат для искусственной вентиляции легких, который сейчас работает по принципу неинвазивной искусственной вентиляции. Также получили концентраторы – 4 штуки. Они концентрируют воздух,

– сказал врач-анестезиолог Уманской городской больницы Максим Саленко.



Новые аппараты спасают тяжелобольных / Фото 24 канала

Что известно о программе "Солидарность Европейского союза ради здоровья"

Программа "Солидарность Европейского союза ради здоровья" уже больше года действует в странах Восточной Европы и Кавказа. В Украине оборудованием обеспечили заведения в Киеве и 7 регионах. Международные партнеры заботятся и о средствах защиты для медиков.

Еще одно важное направление – это поддержка медицинских работников в обучении. Мы учим пользоваться кислородом, кислородными концентратами и как применять кислородную терапию. За год мы провели тренинги для более чем 5 500 медиков. Благодаря волонтерам ЕС доставляет продуктовые наборы,

– глава представительства ВОЗ в Украине Ярно Хабихт.

Также медиков учат, как обращаться с вакцинами. А в рамках программы "Ковакс" ЕС обеспечивает Украину и препаратами для иммунизации. Сейчас 480 тысяч доз страна уже получила.

"В дальнейшем мы ожидаем 950 тысяч доз вакцины Pfizer, и в целом мы ожидаем 8 миллионов доз в рамках глобальной инициативы "Ковакс", – заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Меры ЕС по противодействию пандемии COVID-19 в Украине

Европейский Союз всячески поддерживает Украину в преодолении последствий пандемии COVID-19.

• Во-первых, были переориентированы ряд программ помощи, чтобы обеспечить потребности страны, связанные с COVID-19. С этой целью для Украины было выделено свыше 190 миллионов евро – самый большой пакет двусторонней помощи для региона Восточного соседства. Эта сумма также включает региональное финансирование, которым Украина пользуется. Средства направляются на обеспечение насущных потребностей, укрепление системы здравоохранения, а также на смягчение социально-экономических последствий пандемии.

"Прежде всего деньги направлены на то, чтобы система здравоохранения могла справиться с вызовами. В то же время большинство средств пойдет на экономическое восстановление страны, в частности целенаправленно малому и среднему бизнесу, а также на поддержку наиболее уязвимых групп населения. ЕС доставляет также продуктовые наборы в определенные регионы Украины – волонтеры разносят пакеты тем, кто больше всего нуждается", – отметила глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

С недавнего времени ЕС также поддерживает обучение медицинских работников относительно обращения с вакцинами и характеристик вакцин в рамках специальной региональной программы по поддержке внедрения вакцин, которую реализует Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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• Во-вторых, Европейский Союз мобилизовал механизм гражданской защиты ЕС для предоставления Украине оборудования и материалов. В частности, из Чехии, Дании, Эстонии, Польши и Словакии были переданы автомобили скорой медицинской помощи, средства индивидуальной защиты, медицинское оборудование, такое как аппараты искусственной вентиляции легких, и другие материалы, связанные с COVID-19.

• В-третьих, ЕС предоставляет Украине чрезвычайную макрофинансовую помощь объемом 1,2 миллиарда евро, чтобы помочь ей уменьшить негативные экономические последствия пандемии. Первый транш в размере 600 миллионов евро был предоставлен 9 декабря 2020 года. Средства будут способствовать повышению макрофинансовой стабильности в Украине, поскольку страна распределяет ресурсы для реагирования на пандемию COVID-19.

Проект "COVID-19: устойчивость и развитие гражданского общества" направлен на повышение устойчивости и развитие гражданского общества в странах Восточного партнерства, а также на смягчение текущих и долгосрочных последствий кризиса, вызванного COVID-19. Он поддерживает представителей организаций гражданского общества и независимых активистов в защите и оказании необходимой помощи уязвимым слоям населения. Кроме этого, проект способствует распространению достоверной информации о пандемии.