Негативное влияние ночной работы

Ночная работа опасна для здоровья, из-за нее развивается диабет второго типа, ожирение и болезни сердца, например, мерцательная аритмия. Во многом эти проблемы связаны с нарушением обмена глюкозы. Ее уровень заметно повышается у людей, которые питаются ночью.

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Это связано с циркадными ритмами – циклическими колебаниями активности тела. Дело в том, что каждому веществу и процессу в организме выделено свое место и время.

Питание днем

Новое исследование показало, что изменение режима питания с дневного на ночное приводит к повышению уровня глюкозы.

Исследование подтверждает идею о том, что время еды важно для здоровья, в том числе для уровня сахара в крови. Это особенно актуально для работников ночных смен, поскольку они обычно едят в темное время суток,

– отметили ученые.

При этом оказалось, что нет смысла есть ночью, чтобы поддержать уровень энергии. Циркадные ритмы этого показателя оказались неизменными. Также ночная работа не отразилась на выработке кортизола – главного гормона стресса.

Более ранние исследования показали, что ночные перекусы и пристрастие к вредной пище отрицательно сказываются на работоспособности людей днем. А люди, которые больше едят по утрам, меньше набирают вес, чем любители заглянуть в холодильник на ночь. Эти результаты также связаны с циркадными ритмами.

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