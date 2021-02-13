Пациенты, получавшие препараты для разжижения крови в течение первых суток после того, как попадали в больницу с COVID-19, имели более высокие шансы на жизнь.

Исследователи из США и Великобритании отметили, что такие результаты доказывают целесообразность раннего использования этого лекарства среди пациентов в больницах с COVID-19.

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Почему лекарства для разжижения крови эффективны при COVID-19

Часто причиной смерти от COVID-19 является образование тромбов в основных венах и артериях.

Антикоагулянты предотвращают образование тромбов и обладают противовирусными и противовоспалительными свойствами.

Лекарства могут быть особенно эффективны у пациентов с COVID-19, но результаты предыдущих исследований неубедительны.

Суть исследования

Выводы, основанные на данных департамента по делам ветеранов США, анализировали 4 297 пациентов (средний возраст 68 лет, в том числе 93% участников – мужчины). Их госпитализировали в больницу с COVID-19 в период с 1 марта по 31 июля 2020 года.

Ученые изучали и другие потенциально важные факторы, в частности возраст, этническую принадлежность, основные состояния, историю приема лекарств, вес, наличие сопутствующих заболеваний.

Далее исследователи наблюдали за этими пациентами, чтобы определить, кто из пациентов не смог преодолеть заболевание или получил серьезное кровотечение в течение 30 дней после госпитализации.

Результаты наблюдений

В целом 3627 (84,4%) пациентов получили профилактическую антикоагулянтную терапию в течение 24 часов после поступления, из них 622 человека – умерли (это 14,5% пациентов) в течение 30 дней.

Смертность через 30 дней составила 14,3% среди тех, кто получал профилактическую антикоагулянтную терапию, по сравнению с 18,7% среди тех, кто не принимал терапию – относительное снижение риска достигло 34%, а абсолютное снижение риска – 4,4%,

– говорится в результатах исследования.

Кроме того, профилактический прием антикоагулянтов не был связан с повышенным риском серьезного кровотечения.

Примечание: Исследователи признали, что из-за наблюдательного характера исследования есть некоторая неопределенность, поэтому нужно больше исследований, чтобы подтвердить нужность препаратов для разжижения крови в случае COVID-19.



Риск смерти от коронавируса / источник: European Journal of Epidemiology / Инфографика 24 канала