Как уменьшить риск заражения коронавирусом в авто

Новое исследование важно для всех, кто часто пользуется такси или арендованным автомобилем и беспокоится о возможном риске заражения. Оказывается, снизить его довольно просто.

Чтобы выяснить, как циркулируют вирусные частицы в автомобиле во время движения, специалисты провели серию экспериментов в аэродинамической трубе и создали математическое моделирование воздушных потоков.

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Поскольку вирус передается с каплями и аэрозолем при кашле, чихании, во время разговора или дыхания, это означает, что в условиях небольшого замкнутого пространства риск заражения очень высокий. Крупные частицы оседают на поверхности в течение нескольких секунд, в то время, как более мелкие могут циркулировать в воздухе не менее часа.

Как не подхватить коронавирус в такси

Если автомобиль движется со скоростью более 30 миль (около 48 километров) в час, в нем следует открывать все окна на 10 секунд каждые 5 – 10 минут, или каждый раз, когда кто-то кашлянул или чихнул.

Оказалось, что на высокой скорости (например, при поездке по шоссе) для эффективного проветривания можно открывать только два окна, расположенных по диагонали: одно спереди и одно сзади.

При скорости ниже 48 километров в час для самой эффективной вентиляции нужно держать открытыми все четыре окна.

Другие способы защиты

Исследование показало, что у водителя и пассажира на переднем сиденье риск заражения существенно ниже, чем на задних сиденьях из-за особенностей циркуляции воздуха в машине.

Ученые также выяснили, что лучший способ не заразиться в автомобиле от других людей – это ношение маски или респиратора. Они уменьшают на 90% количество вирусных частиц, которые выдыхает зараженный, и на 70% защищают от инфицирования других пассажиров.