На Харьковщине вырос уровень заболеваемости СОVID-19 среди детей. В области второй раз за три дня зарегистрировали смерть ребенка с диагнозом COVID-19.

У ребенка были сопутствующие заболевания

У ребенка 2 месяцев из города Бахмут Донецкой области была сопутствующая патология – врожденные пороки сердца, он находился в нашей области на стационарном лечении.

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За весь период эпиднадзора за СОVID-19 в нашей области это первые дети, у которых инфекция забрала жизнь. Ребенок 11 лет из Нововодолажского района больше 2 недель находился в реанимации, был поражен еще одним опасным возбудителем – герпесвирусом,

– сообщили в лабораторном центре.

Обратите внимание! Всего в Украине умерли от СОVID-19 уже 20 детей.

Заболеваемость на Харьковщине

В Харьковской области за последнюю неделю зарегистрировали 6 720 новых случаев СОVID-19, рост по сравнению с прошлой неделей на 28%.

Особенностью третьей "волны" является увеличение удельного веса детей среди заболевших до 7,7% против 3,0% в январе. Течение болезни у детей приобрело большую тяжесть.

В области в текущем месяце заболели 1 334 ребенка. По возрасту – большинство ученики общеобразовательных учреждений, дошкольники составляют 38,9%, трое младенцев, рожденных от больных матерей.