Умер еще один ребенок на Харьковщине: 2-месячного младенца не спасли от COVID-19
На Харьковщине вырос уровень заболеваемости СОVID-19 среди детей. В области второй раз за три дня зарегистрировали смерть ребенка с диагнозом COVID-19.
У ребенка были сопутствующие заболевания
У ребенка 2 месяцев из города Бахмут Донецкой области была сопутствующая патология – врожденные пороки сердца, он находился в нашей области на стационарном лечении.
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За весь период эпиднадзора за СОVID-19 в нашей области это первые дети, у которых инфекция забрала жизнь. Ребенок 11 лет из Нововодолажского района больше 2 недель находился в реанимации, был поражен еще одним опасным возбудителем – герпесвирусом,
– сообщили в лабораторном центре.
Заболеваемость на Харьковщине
В Харьковской области за последнюю неделю зарегистрировали 6 720 новых случаев СОVID-19, рост по сравнению с прошлой неделей на 28%.
Особенностью третьей "волны" является увеличение удельного веса детей среди заболевших до 7,7% против 3,0% в январе. Течение болезни у детей приобрело большую тяжесть.
В области в текущем месяце заболели 1 334 ребенка. По возрасту – большинство ученики общеобразовательных учреждений, дошкольники составляют 38,9%, трое младенцев, рожденных от больных матерей.
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