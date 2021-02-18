В США скончался известный врач-кардиолог Бернард Лаун. Он изобрел дефибриллятор и получил Нобелевскую премию мира.

16 февраля 2001 года он скончался у себя дома в штате Массачусетс в возрасте 99 лет. В последнее время страдал от осложнений застойной сердечной недостаточности и пневмонии.

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Он был одним из первых врачей, который подчеркивал важность диеты и физических упражнений для лечения заболеваний сердца. Из его примера можно увидеть, что это действительно влияет на продолжительность жизни.

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