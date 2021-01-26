Источник: фейсбук-страница Святослава Вакарчука

Трагическое известие сообщил политик и лидер популярной украинской группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук.

Важно Умерла Виктория Бойко, которая руководила отделом прогнозов Укргидрометцентра с 1993

Вакарчук отметил, что Юрий Соколов был для него учителем и примером.

Он был одним из лучших людей, которых я встречал в своей жизни. Просто не верится, что его больше нет. Вечная память, Юрий Николаевич,

– написал он.

Что известно о Юрии Соколове