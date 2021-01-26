Умер известный кардиолог Юрий Соколов: что о нем известно
На 77 году жизни умер выдающийся кардиолог и профессор Юрий Соколов. Мужчины не стало 26 января 2021 года.
Источник: фейсбук-страница Святослава Вакарчука
Трагическое известие сообщил политик и лидер популярной украинской группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук.
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Вакарчук отметил, что Юрий Соколов был для него учителем и примером.
Он был одним из лучших людей, которых я встречал в своей жизни. Просто не верится, что его больше нет. Вечная память, Юрий Николаевич,
– написал он.
Что известно о Юрии Соколове
- Профессор и доктор медицинских наук Юрий Соколов родился 14 августа 1944 года в российском городе Иркутск.
- Он учился в Иркутском государственном медицинском институте. Затем поступил в аспирантуру при кафедре госпитальной хирургии Иркутского государственного медицинского института.
- В 1975 году Соколов успешно защитил кандидатскую диссертацию. Уже через 7 лет он защитил докторскую диссертацию. Всего Юрий Соколов является автором 245 научных работ.
- По его инициативе с 2002 года проводится ежегодный образовательный курс по интервенционной кардиологии.
- Соколов был заслуженным врачом Украины, почетным членом Европейского общества кардиологов, а также член Национальной Академии медицинских наук Украины по специальности интервенционная кардиология.
- Имеет орден "За заслуги" третьей степени.
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