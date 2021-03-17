В Винницкой области умер трехлетний Павлик, который год назад стал самым молодым пациентом Украины, больным коронавирусом. Полиция открыла дело – родителям ребенка грозит до 5 лет лишения свободы.

В 2020 тогда еще двухлетний Павлик стал самым маленьким пациентом Украины с коронавирусом. Болезнь и пребывание на аппарате ИВЛ не прошли бесследно.

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История Павлика 2020 года:

С тех пор как малышу диагностировали коронавирус, ребенок 3 месяца находился в Винницкой областной детской больнице и только под конец начал реагировать на звуки и свет, а также мог держать игрушку в руке.

Мальчик нуждался в длительной реабилитации и особом уходе.

Но во время пребывания дома, в многодетной семье, его состояние ухудшилось.

Во второй раз ребенка госпитализировали 13 марта 2021 года. Он был очень ослабленный, истощенный, в запущенном состоянии, с большими участками застарелых пролежней и критически низким весом.

От чего умер мальчик

Врач анестезиолог Могилев-Подольской больницы Олег Хухлей рассказал, что у мальчика диагностировали двустороннюю пневмонию, деструкцию легких, критический уровень сатурации и правосторонний пневмоторакс и накопление гноя. Кроме этого, у него была энцефалопатия, он был неконтактный и без сознания.

Врачи подсоединили малыша к аппарату ИВЛ и боролись за его жизнь до последнего. Но он умер, так и не придя в сознание.

Полиция открыла уголовное производство: родителям грозит до 5 лет лишения свободы

16 марта следователи из отдела Могилев-Подольского районного управления полиции открыли уголовное производство "по факту злостного невыполнения родителями обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия" согласно статье 166 Уголовного кодекса Украины.

Начальник Могилев-Подольского районного управления полиции Василий Ободовский рассказал, что расследование начали после обнародования информации в соцсетях и СМИ о том, что мальчика привезли в реанимационное отделение в тяжелом состоянии вследствие ненадлежащего ухода.

В настоящее время следователи изымают медицинскую документацию, связанную с лечением мальчика, на основании которой будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Если вину родителей установят, им грозит до 5 лет лишения свободы.