Умер мужчина, которому недавно пересадили сердце во Львове
Умер 30-летний житель Мукачево Закарпатской области, которому 25 декабря во Львове пересадили сердце.
После операции возникли осложнения
В течение последней недели мужчина находился в тяжелом состоянии, о смерти мужа сообщила его жена Виктория.
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Мой муж еще в реанимации. Очень тяжелое состояние. Почки не хотят работать, постоянно на диализе, а сегодня остановилось наше новое сердце. Врачам удалось его запустить, но ничего не могут сказать,
– писала она 28 декабря.
Уже 3 января женщина сообщила, что мужа не стало.
Сердце от донора не прижилось / Фото zaxid.net
Собственное сердце мужчины останавливалось 6 раз
Операцию по трансплантации сердца успешно провели в больнице скорой помощи Львова. Пересадку органа выполнял заведующий отделением кардиохирургии и трансплантации Центра сердца и сосудов больницы Роман Домашич.
Донором стала 42-летняя львовянка. После того, как мозг женщины умер, ее мать, муж и сын согласились на донорство.
Собственное сердце мужчины после пневмонии было в критическом состоянии. За последний год оно останавливалось 6 раз.
Трансплантация во Львове:
- Первую трансплантацию сердца во Львове осуществили 4 июля 2020 года.
- С тех пор во Львове осуществили 4 пересадки сердца.
- Львовские врачи осуществили трансплантацию почек и поджелудочной железы.
- В 2021 году в больнице скорой помощи планируют выполнять еще и трансплантации печени и легких.
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