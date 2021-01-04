Умер 30-летний житель Мукачево Закарпатской области, которому 25 декабря во Львове пересадили сердце.

После операции возникли осложнения

В течение последней недели мужчина находился в тяжелом состоянии, о смерти мужа сообщила его жена Виктория.

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Мой муж еще в реанимации. Очень тяжелое состояние. Почки не хотят работать, постоянно на диализе, а сегодня остановилось наше новое сердце. Врачам удалось его запустить, но ничего не могут сказать,

– писала она 28 декабря.

Уже 3 января женщина сообщила, что мужа не стало.



Сердце от донора не прижилось / Фото zaxid.net

Собственное сердце мужчины останавливалось 6 раз

Операцию по трансплантации сердца успешно провели в больнице скорой помощи Львова. Пересадку органа выполнял заведующий отделением кардиохирургии и трансплантации Центра сердца и сосудов больницы Роман Домашич.

Донором стала 42-летняя львовянка. После того, как мозг женщины умер, ее мать, муж и сын согласились на донорство.

Собственное сердце мужчины после пневмонии было в критическом состоянии. За последний год оно останавливалось 6 раз.

Трансплантация во Львове: