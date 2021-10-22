Об этом рассказала в эфире 24 канала волонтер и глава благотворительного фонда "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова. Сейчас в Одессе больницы переполнены COVID-пациентами, из-за чего ухудшается качество лечения всех других.

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Такого коллапса еще не было

По словам волонтера, из-за наполненности больниц пациентами с COVID-19 вчера, 22 октября, открыли еще два отделения на 80 и 100 коек. Была надежда, что это улучшит ситуацию хотя бы на несколько дней, но их заняли больные уже к вечеру.

"Ближе к 23:00 начались звонки с просьбой о кислороде для пациентов, которые не могут попасть в стационар. Такой скорости заполнения коечного фонда не было ни осенью 2020 года, ни весной 2021 года – когда, в принципе, был коллапс", – сообщила Ножевникова.

Вакцинированные забирают возможность лечиться в других

"Что мы будем дальше делать? Мы не можем без конца открывать новые отделения. Вот вчера на моих глазах произошла жуткая история – пациент умер от инсульта. Ему просто не могли найти места – это не больной COVID-19. Но вот последними заняты все кровати", – рассказала волонтер.

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Ножевникова пояснила, открывая новые COVID-отделения одно за другим, они вынуждены перетаскивать туда всех врачей. В то же время пациенты с другими болезнями остаются без внимания. Как отмечает волонтер, врачей не хватает. Постоянно поступают жалобы от пациентов стационара, что им не оказывают качественную медицинскую помощь, но не потому, что врачи не хотят, а потому, что не успевают.

Люди, которые не вакцинированы это – 97% – 98%. Именно они занимают койки в реанимациях и стационарах. Соответственно, мы будем терять других пациентов из-за того, что кто-то начитался "желтых" газет, лишив себя возможности перенести эту болезнь легко, или со средней тяжестью, и не занимать койку в стационаре. Екатерина Ножевникова Волонтер и глава благотворительного фонда "Корпорация монстров"

Угроза серьезной опасности

"Я не знаю, как еще уговорить людей, как им объяснить. В реанимации – все вакцинированные, в палатах интенсивной терапии, практически все вакцинированные. Болезнь протекает у них очень тяжело", – сообщила Ножевникова.

Также она добавила, что сейчас кислорода нужно значительно больше, чем в самые острые времена пандемии. Ситуацию осложняет также остановка одного из заводов, который производил кислород.

Волонтер о коллапсе в больницах Одессы: смотрите видео

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