Причина смерти долгожительницы

Франсиска Сусано считали старейшим живым человеком на свете. Прожила рекордсменка 124 года.

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Причина смерти Сусано пока не установлена. Медики исследуют тело на предмет заражения коронавирусом, однако у женщины не было симптомов инфекции.

Женщина была последним живым человеком в мире, который родился еще в позапрошлом, XIX веке.



В документах женщины отмечено, что она родилась 11 сентября 1897 года. / Фото CNN

К слову, Чешское управление социального обеспечения решило финансово поддерживать долгожителей. Так, 713 жителей республики старше 100 лет, зарегистрированных в республике, будут получать надбавки к ежемесячной пенсии в размере 2 000 крон.

Секреты долгожителей

Наивысшую среднюю продолжительность жизни фиксируют в Японии, она равна 83 годам. Наибольшее количество долгожителей регистрируется именно в Японии.

В Книгу рекордов Гиннеса попадали многие японские долгожители, однако конкретных объяснений ученые и генетики этому явлению пока не нашли.

Так, 117-летняя Кане Танака является старейшей женщиной в мире, а теперь и самой старой жительницей Японии за всю историю. Танаку в 2019 году занесли в Книгу рекордов Гиннеса как старейшую жительницу планеты, когда ей было 116 лет.

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