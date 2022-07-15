Как на мозг влияет умеренное употребление алкоголя: результаты обширного исследования

Употребление семи или более единиц алкоголя в неделю связано с повышением уровня железа в мозге. Это связано с болезнями Альцгеймера и Паркинсона и является потенциальным механизмом ухудшения когнитивных функций.

Возникает все больше доказательств того, что даже умеренное потребление алкоголя может отрицательно повлиять на здоровье мозга. Аня Топила из Оксфордского университета и ее коллеги исследовали связь между потреблением алкоголя и уровнем железа в мозге.

Читайте также: Могут быть полезными бальзамы и настойки на травах

Новое исследование влияния алкоголя на мозг

20965 участников из британского Биобанка сообщили об употреблении алкоголя, а их мозг просканировали с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ). Почти 7000 также сделал МРТ печени для оценки уровня системного железа. Все люди прошли серию простых тестов по оценке когнитивных и двигательных функций.

Средний возраст участников был 55 лет и 48,6% женщин. Хотя 2,7% отнесли себя к непьющим, среднее потребление составило около 18 единиц в неделю, что означает примерно 7,5 банки пива или шесть больших бокалов вина.

Даже умеренное употребление алкоголя негативно влияет на мозг

Команда обнаружила, что употребление алкоголя более семи единиц в неделю было связано с маркерами повышенного содержания железа в базальных ганглиях – области мозга, связанных с контролем движений, обучением, движением глаз, эмоциями и т.д. Накопление железа в некоторых областях мозга связано с ухудшением когнитивных функций.

Это наибольшее на сегодня исследование умеренного потребления алкоголя и накопления железа. Несмотря на то, что употребление алкоголя сообщалось собственноручно, и его можно было недооценить, это считалось единственным возможным методом установления употребления такой большой группы.