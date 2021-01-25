Ученые проанализировали смертность от COVID-19 в зависимости от возраста. Их работа напоминает о том, что болезнь очень опасна для людей среднего возраста.

Источник: European Journal of Epidemiology

Как происходило исследование

Для осмотра ученые использовали более 1000 научных статей и правительственных документов. В окончательный анализ вошли 27 исследований, которые охватили 34 страны. Используя эти данные, ученые обобщили информацию о возрастных рисках смертности от COVID-19.

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Авторы нового анализа напоминают, что ранние исследования смертности от COVID-19 показали, что инфекция самая опасная для пожилых людей. Но позже в научных работах было установлено и то, что в среднем возрасте люди имеют высокий риск, чем молодые. Согласно Оксфордскому словарю, средним считается возраст от 45 до 65 лет.

Люди среднего возраста имеют высокий риск смерти от коронавируса

Анализ подтвердил, что риск смерти от COVID-19 возрастает по мере увеличения возраста. В 25 лет этот риск составляет примерно 1 на 10000 случаев болезни, включая бессимптомные и недиагностированные. В 60 лет он составляет уже 1 на 100.

Ученые подчеркивают, что к среднему возрасту опасность существенно увеличивается. Они приводят данные британской статистики, согласно которой у человека в возрасте 55-64 года риск смерти от коронавирусной инфекции в 200 раз выше, чем риск смерти в автокатастрофе.

Около 40% смертей от COVID-19 в стране приходятся на людей в возрасте от 45 до 75 лет. Для сравнения, на детей и взрослых людей младше 45 лет – 3%.