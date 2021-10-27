Умерли в один день: на Львовщине супруги не смогли побороть COVID-19

В Новояворовской больнице на Львовщине от коронавируса умерли мужчина и женщина. Медики месяц боролись за жизнь супругов в реанимационном отделении, однако спасти больных не удается.

Всегда говорили, что умрут в один день

Мария умерла утром 26 октября, а ее муж Владимир – вечером. О смерти супругов рассказала сестра умершей Леся Баранюк.

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Всю жизнь вместе: школа, женитьба в 18 лет, рождение замечательных сыновей и прекрасной дочери, одна палата в реанимации в течение месяца. Она всегда шутила, что они умрут в один день, а он добавял: "Только ты немного быстрее",

– сказала Леся.

Так и случилось – Мария и Владимир умерли в один день. "Володя смог прожить без жены лишь 12 часов", – добавила Леся.

Журналисты 24 канала узнали, что умершим было по 66 лет. Прививки от коронавируса они не делали. Сперва хуже стало Владимиру, ведь у него были проблемы с сердцем. Несколько лет назад мужчине делали операцию. Однако ему удалось прожить чуть дольше, чем Марии.

Ситуация с коронавирусом в Украине

За сутки 26 октября COVID-19 подхватили 22 574 людей. Больше всего новых больных обнаружили в Днепропетровской, Харьковской, Одесской и Львовской областях и в Киеве.

Побороть недуг, к сожалению, не удалось 629 людям.

Вакцинацию против коронавируса за сутки сделало рекордное количество человек – более 291 тысячи украинцев.

Из-за ухудшения ситуации еще 7 областей попали в красную зону. Речь идет о Львовской, Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Хмельницкой и Черниговской. Усиленный карантин там начнет действовать с 30 октября.

Полный текст публикации Леси Баранюк в Фейсбуке:

Всю жизнь вместе: школа, женитьба в 18 лет, рождение замечательных сыновей и прекрасной дочери, одна палата в реанимации в течение месяца.... Она всегда шутила, что они умрут в один день, а он добавлял: "Только ты чуть быстрее....". Так и случилось – они умерли в один день, Володя смог прожить без Марии только 12 часов... Как же невыносимо больно".