Грибок поражает пациентов после выздоровления от COVID-19. Так, за сутки 20 июля, больше 4 200 человек умерли.
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От этого недуга смертность составляет более 50%. Об этом заявила младшая министр здравоохранения страны Бхарати Правину Павар.
Агрессивная болезнь
Считают, что это очень агрессивная болезнь. Хирурги вынуждены удалять инфицированным глаза, нос и челюсть, чтобы остановить распространение грибка в мозг.
Наибольшее количество случаев заболевания было зарегистрировано в западном штате Махараштра – 9 348 случаев.
Причины инфекции
Эксперты объясняют столь значительный рост больных муромикозом чрезмерным использованием стероидов для лечения коронавируса.
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Причины для волнения в Украине
По словам инфекционистки Ольги Голубовской, Украине не стоит волноваться из-за "черного грибка" – до нас он может не добраться. В других странах тоже нет такой проблемы.
Недуг опасен для больных с выраженными иммунодефицитными состояниями, вызывая у них поражение различных органов, в частности, глаз. Об этом сообщили в "Апострофе".