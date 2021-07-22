Умирает каждый второй: в Индии 45 тысяч человек заразились редкой инфекцией после COVID-19

За последние 2 месяца в Индии зарегистрировали свыше 45 тысяч случаев инфекции, которую раньше считали редкой. Она называется "черный грибок" – муромикоза.

Грибок поражает пациентов после выздоровления от COVID-19. Так, за сутки 20 июля, больше 4 200 человек умерли.

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От этого недуга смертность составляет более 50%. Об этом заявила младшая министр здравоохранения страны Бхарати Правину Павар.

Агрессивная болезнь

Считают, что это очень агрессивная болезнь. Хирурги вынуждены удалять инфицированным глаза, нос и челюсть, чтобы остановить распространение грибка в мозг.

Наибольшее количество случаев заболевания было зарегистрировано в западном штате Махараштра – 9 348 случаев.

Причины инфекции

До пандемии в Индии в среднем регистрировалось всего 20 случаев заболевания в год. Причем риску подвергались только люди с сильно ослабленным иммунитетом, в частности, люди с высоким уровнем сахара в крови, больные ВИЧ или реципиенты трансплантатов.

Эксперты объясняют столь значительный рост больных муромикозом чрезмерным использованием стероидов для лечения коронавируса.

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Причины для волнения в Украине

По словам инфекционистки Ольги Голубовской, Украине не стоит волноваться из-за "черного грибка" – до нас он может не добраться. В других странах тоже нет такой проблемы.

Недуг опасен для больных с выраженными иммунодефицитными состояниями, вызывая у них поражение различных органов, в частности, глаз. Об этом сообщили в "Апострофе".