Большая часть россиян – 64%, считают, что коронавирус был искусственно создан, как новая форма биологического оружия. Только 23% считают, что он появился естественным путем.

Россияне верят в искусственное происхождение коронавируса

В общем теории об искусственном происхождении SARS-CoV-2 в основном поддерживают те, кто получает новости от друзей и знакомых.

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Версия об искусственном происхождении доминирует во всех возрастных группах, ее выбрали:

49% молодежи (18-24 года);

62% опрошенных в возрасте 25-39 лет

71% среди тех, кому от 40 до 55 лет;

64-65% представителей старшего поколения.

Отсутствие страха перед коронавирусом

Непонятно также отсутствие страха перед этим "оружием". В феврале только 43% заявили, что боятся заразиться коронавирусом против 64% на октябрь. Этот показатель стал минимальным с марта прошлого года.

При этом 28% опрошенных лично не знают никого, кто болел коронавирусом. 17% болели или сами, или видели, как переболел кто-то из их сожителей. В 22% болели близкие родственники (кроме живущих с ними) или друзья и соседи. Еще 42% лично знают людей, которые болели.

Россияне не хотят вакцинироваться

Несмотря на массовую пиар-кампанию по продвижению вакцины "Спутник V", желание делать прививки у россиян продолжает снижаться.

В феврале доля готовых сделать инъекцию российским препаратом упала до 30% – минимума с момента его регистрации. Число отказов выросло до 62%. Среди них 37% объяснили свое решение страхом перед "побочными эффектами", а 30% заявили, что хотели бы дождаться окончания всех испытаний.

Сколько украинцев готовы вакцинироваться

Источник: Интерфакс-Украина