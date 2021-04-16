Умови зберігання – недолік Pfizer, – Комісаренко назвав важливі особливості вакцини
В Україну вже доставили першу партію вакцини Pfizer у розмірі 117 тисяч доз. Однак умови її зберігання є певним недоліком.
Источник:24 канал
Голова комісії з біобезпеки РНБО України Сергій Комісаренко зазначив, що вакцина Pfizer, розроблена німецькою біотехнологічною компанією BioNTech, є однією з найкращих. Її виготовляли за найсучаснішими технологіями.
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Які особливості вакцини
За словами Комісаренка, у складі Pfizer є рибонуклеїнова кислота, яка кодує один з протеїнів вірусу. Академік розповів, що саме цей протеїн відповідає за взаємодію вірусу з клітинами людини.
Коли після вакцинації у людини виробляється цей протеїн, він викликає імунну відповідь і саме це потім попереджає взаємодію вірусу з клітинами людини,
– заявив він.
Комісаренко зазначив, що препарат Pfizer є дуже схожим з американською вакциною Moderna. Вони не містять абсолютно ніяких частин вірусу, окрім матричної рибонуклеїнової кислоти, яка зроблена штучно і не стосується вірусу.
Зважаючи на це, вакцина не може викликати захворювання на вірус.
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Що є недоліком препарату
Варто зауважити, що Pfizer потребує особливих умов зберігання та транспортування. Зокрема, зберігати препарат варто при дуже низькій температурі – від 70 до 80 градусів.
Це один з недоліків цієї вакцини. Не стільки недолік, скільки незручність,
– зауважив академік.
Комісаренко висловив сподівання, що в Україні забезпечать необхідні умови для зберігання препарату.
Важливі особливості вакцини Pfizer: дивіться відео
Вакцина Pfizer в Україні: що відомо
- В Україну 16 квітня прибула перша партія вакцини Pfizer-BioNTech у розмірі 117 тисяч доз.
- Цей препарат поставили в Україну безкоштовно в рамках механізму COVAX. Загалом завдяки цій ініціативі українська держава повинна отримати 8 мільйонів доз вакцин від різних виробників.
- За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, щеплення вакциною Pfizer почнеться вже 18 квітня у Київській області, з 19 квітня – по всій Україні.
- Першочергово препаратом вакцинуватимуть персонал і мешканців будинків для літніх людей. Після цього – працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій та прикордонників.
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