Невакцинированное население является причиной мутации вируса

Исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан объяснил, что вирус продолжает мутировать в странах, где население не вакцинировали.

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В ВОЗ сообщили, что заболеваемость в мире вышла на плато на уровне 4,5 миллиона зарегистрированных случаев инфицирования в неделю.

Люди говорили, что мы собираемся ликвидировать или искоренить вирус. Нет, это очень маловероятно. Я думаю, что этот вирус останется с нами, и он будет развиваться, как вирусы пандемии гриппа, будет развиваться, чтобы стать одним из вирусов, поражающих нас,

– подчеркнул эксперт ВОЗ Майк Райан.

Штамм Дельта быстрее передается между людьми

Кроме того, глава группы ВОЗ по борьбе с COVID-19 Мария ван Керкхове также рассказала, что вариант Дельта опасен из-за своей повышенной трансмиссивности.

Внимание! Вирус вдвое превышает показатель передачи первоначального вируса.

Опасность других мутаций

В отчете также говорится о том, что обнаруженный в Колумбии штамм МЮ может уклоняться от иммунной защиты организма, которая вызвана естественной инфекцией или вакцинацией.

Новый вариант коронавируса уже обнаружен в 39 странах, в то же время циркуляцию штамма Дельта подтвердили минимум в 170 странах мира.

В то же время эксперты предостерегли, что не имеет существенного значения тот факт, имеют ли новые штаммы генетические изменения, которые позволяют избежать защиты вакцин, если они могут эффективно передаваться.

Все варианты коронавируса под контролем ВОЗ

В ВОЗ ожидают появления и других вариантов коронавируса, подобных штамму Дельта.

Каждый штамм нужно рассматривать в контексте его характеристик и вероятности провоцировать серьезные заболевания, способности к передаче и возможности избежать действия вакцин,

– объяснил эксперт.

Мария ван Керкхове также отметила, что сегодня ситуация с пандемией могла быть совсем иной, если бы мир сделал первые шаги для противодействия распространению вируса.

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