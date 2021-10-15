Пока ученые не берутся утверждать, что регрессия опухоли точно вызвана потреблением масла каннабиса. Но случай действительно уникальный – опухоль в легких значительно уменьшилась без медицинского вмешательства, пока пациентка ежедневно курила сигареты.

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В 2018 году 80-летней женщине из Великобритании диагностировали немелкоклеточный рак легких и хроническую обструктивную болезнь легких. Тогда средний диаметр опухоли составлял 41 миллиметр.

Узнав о побочных эффектах лучевой терапии, пациентка отказалась от любых традиционных вмешательств. Врачи продолжали регулярно осматривать ее, чтобы оценить прогрессирование болезни. Но, к удивлению медиков, уже в 2019 году опухоль, которая должна продолжать расти без должного лечения, начала уменьшаться.

Как лечилась женщина

Пациентка сообщила, что принимала только масло каннабидиола – по 0,5 миллилитров дважды или трижды в день. В составе масла были такие ингредиенты:

дельта-9-тетрагидроканнабинол – 19,5%,

каннабидиол – 20%,

тетрагидроканабидиолова кислота – 24%.

Единственным побочным эффектом оказался сниженный аппетит.

На февраль текущего года опухоль сократилась до 10 миллиметров, то есть на 76%.

В течение всего периода женщина придерживалась здорового образа жизни и диеты, но привычку курить она так и не бросила. До сих пор пациентка выкуривает примерно по 70 пачек сигарет ежегодно. Кроме рака и ХОБЛ, в ее анамнезе остеоартроз и гипертония.

Для того, чтобы установить точную связь, необходимо научное подтверждение

Ученые пока не спешат говорить, что регрессию опухоли точно вызвало масло каннабиса. Для того, чтобы подтвердить взаимосвязь, необходимо провести соответствующие исследования. Но ученые заметили, что этот случай свидетельствует о том, что необходимо продолжать изучение каннабиноидов как потенциальный способ лечения рака.