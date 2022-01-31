Разработка принадлежит ученым из Университета штата Джорджия. Средство простое в хранении, а доставка препарата через нос позволит запускать местные иммунные реакции на слизистых оболочках дыхательных путей, предотвращая распространение вируса в точке входа.
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Как работает спрей-вакцина
- Вакцина содержит наночастицы PEI-HA/CpG в формате спрея, которая одновременно несет антигены (гемагглютинин), которые вызывают иммунный ответ в организме.
- Также там есть адъюванты, которые его усиливают.
Эта комбинация обеспечивала надежную перекрестную защиту и клеточный иммунитет. Ученые уже провели эксперименты на моделях мышей. Они показали, что вакцина может защищать от различных штаммов вируса в течение 6 месяцев.
Почему решили сделать вакцину в виде спрея
Ученые пояснили, что в отличие от традиционных вакцин, которые запускают узкие иммунные реакции, спрей-вакцины улучшают местные иммунные реакции слизистых оболочек, предотвращая распространение вируса в точке входа в организм.
Кроме этого, во время разработки использовалось нацеливание на ножку белка гемагглютинина, который более консервативен и реже подвергается мутациям.
Во время экспериментов на мышах не зафиксировали никаких побочных эффектов. Но перед клиническими исследованиями разработчики дополнительно проверят безопасность вакцины.