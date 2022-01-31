Универсальная спрей-вакцина против гриппа прошла первые испытания

Ученые провели доклинические испытания первой универсальной вакцины-спрея против гриппа. Результаты показали надежную и долгосрочную защиту от различных штаммов вируса.

Разработка принадлежит ученым из Университета штата Джорджия. Средство простое в хранении, а доставка препарата через нос позволит запускать местные иммунные реакции на слизистых оболочках дыхательных путей, предотвращая распространение вируса в точке входа.

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Как работает спрей-вакцина

Вакцина содержит наночастицы PEI-HA/CpG в формате спрея, которая одновременно несет антигены (гемагглютинин), которые вызывают иммунный ответ в организме.

Также там есть адъюванты, которые его усиливают.

Эта комбинация обеспечивала надежную перекрестную защиту и клеточный иммунитет. Ученые уже провели эксперименты на моделях мышей. Они показали, что вакцина может защищать от различных штаммов вируса в течение 6 месяцев.

Почему решили сделать вакцину в виде спрея

Ученые пояснили, что в отличие от традиционных вакцин, которые запускают узкие иммунные реакции, спрей-вакцины улучшают местные иммунные реакции слизистых оболочек, предотвращая распространение вируса в точке входа в организм.

Кроме этого, во время разработки использовалось нацеливание на ножку белка гемагглютинина, который более консервативен и реже подвергается мутациям.

Во время экспериментов на мышах не зафиксировали никаких побочных эффектов. Но перед клиническими исследованиями разработчики дополнительно проверят безопасность вакцины.