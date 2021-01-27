В Ивано-Франковской центральной больнице заполненность коек более 70%. По словам местных врачей, заболеваемость коронавирусом не падает, а наоборот – растет.

Источник: Суспільне

"Упакованное" реанимационное отделение

Главный врач Центральной больницы Ивано-Франковска Тарас Масляк отметил, что реанимация медучреждения заполнена "до отказа".

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Идет рост заболеваемости. Сегодня было 25 больных, позавчера – 8, а за всю прошедшую неделю – 30. Мы видим, что она (заболеваемость – Здоровье 24) не падает, не идет на уменьшение,

– рассказал главный врач медучреждения.

По его словам, больница загружена на 70%, а больные поступают тяжелые, ведь часто они лечатся дома.

Тяжелых пациентов в Центральную больницу привозят из Коломыи, Надворной / Фото Общественное

У меня реанимационное отделение упаковано. Там 11 человек лежит. Первая часть людей – это "кислородозависимые",

– добавил Тарас Масляк.

Обеспеченность кислородом

По его словам, проблем с кислородом в больнице нет. Сейчас там доделывают новую сеть поставки кислорода в медицинские отделения.

У нас есть баллон на 3 тонны кислорода, а мы планируем увеличить на 10. Но эта потребность не насущная. Кислород как был, так есть,

– отметил Тарас Масляк.

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