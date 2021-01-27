"Упакованная" реанимация: врач из Франковска опроверг спад заболеваемости коронавирусом
В Ивано-Франковской центральной больнице заполненность коек более 70%. По словам местных врачей, заболеваемость коронавирусом не падает, а наоборот – растет.
Источник: Суспільне
"Упакованное" реанимационное отделение
Главный врач Центральной больницы Ивано-Франковска Тарас Масляк отметил, что реанимация медучреждения заполнена "до отказа".
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Идет рост заболеваемости. Сегодня было 25 больных, позавчера – 8, а за всю прошедшую неделю – 30. Мы видим, что она (заболеваемость – Здоровье 24) не падает, не идет на уменьшение,
– рассказал главный врач медучреждения.
По его словам, больница загружена на 70%, а больные поступают тяжелые, ведь часто они лечатся дома.
Тяжелых пациентов в Центральную больницу привозят из Коломыи, Надворной / Фото Общественное
У меня реанимационное отделение упаковано. Там 11 человек лежит. Первая часть людей – это "кислородозависимые",
– добавил Тарас Масляк.
Обеспеченность кислородом
По его словам, проблем с кислородом в больнице нет. Сейчас там доделывают новую сеть поставки кислорода в медицинские отделения.
У нас есть баллон на 3 тонны кислорода, а мы планируем увеличить на 10. Но эта потребность не насущная. Кислород как был, так есть,
– отметил Тарас Масляк.
Ситуация с COVID-19 в Ивано-Франковске
- За минувшие сутки в Ивано-Франковской области коронавирусом заболели 167 человек.
- С начала пандемии коронавирусную инфекцию подхватили 47 тысяч 239 жителей области.
- Из них выздоровели по состоянию на 27 января 42 412 пациентов.
- К сожалению, от осложнений болезни умерли 916 больных.
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