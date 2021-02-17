Кола является самым употребляемым психоактивным веществом в мире. Исследователи из Базельского университета показали, что регулярное употребление кофеина может изменить структуру мозга.

Группа исследователей из Базельского университета и психиатрической больницы Базельского университета исследовала, как употребление кофе влияет на сон и мозг.

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В исследовании приняла участие группа из 20 здоровых молодых людей. Каждый участник регулярно пьет кофе каждый день.

Исследователи давали им таблетки кофеина и попросили их не употреблять это вещество в любой другой форме, в том числе кофе или кока-колу.

10 дней участники употребляли настоящие таблетки, а остальные дни – плацебо. В конце каждого 10-дневного периода исследователи сканировали мозг добровольцев, чтобы определить объем серого вещества в мозге. Кроме этого, с помощью электрической активности мозга (ЭЭГ) определялось и качество сна участников.

Результаты оказались удивительными

Сравнение данных показало, что независимо от того, принимали участники кофеин или плацебо, глубина их сна была одинаковой. То есть кофе не влиял на сон.

Вместе с тем объем серого вещества у участников после употребления кофеина уменьшался. Разница была особенно заметной в правой медиальной височной доле, в частности в гиппокампе (важная область мозга для консолидации памяти).

Наши результаты не обязательно означают, что потребление кофеина оказывает негативное влияние на мозг. Но ежедневное потребление кофеина, очевидно, влияет на наше когнитивное оборудование, что само по себе должно стать поводом для дальнейших исследований,

– заявила ведущая исследовательница Каролин Райхерт.

Вместе с тем ученые отметили, что всего через 10 дней воздержания от кофе объем серого вещества в мозге увеличился.