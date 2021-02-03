Употребление насыщенных жиров смягчает симптомы панкреатита: исследование
Ученые из Вашингтона нашли доказательства того, что люди, употребляющие много насыщенных жиров, могут иметь меньше симптомов во время развития панкреатита.
Источник: Science Advances
Группа исследователей из Клиники Майо, Медицинской школы Университета Сент-Луиса и Медицинской школы Университета Вашингтона сравнили данные о пациентах с панкреатитом и их диетах.
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На протяжении многих лет ученые пытаются понять парадокс ожирения, когда некоторые пациенты с ожирением чувствуют себя при определенных болезнях лучше, чем люди без лишнего веса. В новом исследовании ученые изучали это явление на панкреатите.
Помимо этого, некоторые исследования показывают, что люди с ожирением чаще страдают панкреатитом.
Как проводилось исследование:
- Исследователи изучили данные 20 клинических отчетов в 11 странах, где врачи контролировали потребление жира пациентами с ожирением.
- Ученые обнаружили, что у пациентов с панкреатитом, которые употребляли много насыщенных жиров, были менее выраженные симптомы, чем у пациентов, диета которых состояла из ненасыщенных жиров.
- Заинтригованная выводами команда провела эксперименты на мышах. Одну группу посадили на рацион, который состоял из насыщенных жиров, а другую – наоборот. После этого у всех подопытных вызвали панкреатит.
- У мышей, потреблявших много насыщенных жиров, тоже развивались менее тяжелые симптомы.
Оказалось, что насыщенные жиры не очень хорошо взаимодействуют с триглицерид-липазой поджелудочной железы, что приводит к меньшему производству неэстерифицированных длинноцепочечных жирных кислот. Следовательно, симптомы панкреатита ослабевают.
Что такое насыщенные и ненасыщенные жиры
Насыщенные жиры – это жиры, которые содержатся в мясе, масле, сыре и других жирных продуктах. Ненасыщенные жиры можно найти в рыбе, фруктах и овощах.
Предыдущие исследования показывают, что употребление насыщенных жиров ассоциируется с повышенным риском сердечно-сосудистых болезней и ожирением.
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