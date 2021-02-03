Ученые из Вашингтона нашли доказательства того, что люди, употребляющие много насыщенных жиров, могут иметь меньше симптомов во время развития панкреатита.

Источник: Science Advances

Группа исследователей из Клиники Майо, Медицинской школы Университета Сент-Луиса и Медицинской школы Университета Вашингтона сравнили данные о пациентах с панкреатитом и их диетах.

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На протяжении многих лет ученые пытаются понять парадокс ожирения, когда некоторые пациенты с ожирением чувствуют себя при определенных болезнях лучше, чем люди без лишнего веса. В новом исследовании ученые изучали это явление на панкреатите.

Болезнь – что это? Источник: MedicalXpress Панкреатит – это воспаление поджелудочной железы. Предыдущие исследования показали, что он может развиться из-за многих факторов, например из-за операции на брюшной полости или от употребления большого количества алкоголя.

Помимо этого, некоторые исследования показывают, что люди с ожирением чаще страдают панкреатитом.

Как проводилось исследование:

Исследователи изучили данные 20 клинических отчетов в 11 странах, где врачи контролировали потребление жира пациентами с ожирением.

Ученые обнаружили, что у пациентов с панкреатитом, которые употребляли много насыщенных жиров, были менее выраженные симптомы, чем у пациентов, диета которых состояла из ненасыщенных жиров.

Заинтригованная выводами команда провела эксперименты на мышах. Одну группу посадили на рацион, который состоял из насыщенных жиров, а другую – наоборот. После этого у всех подопытных вызвали панкреатит.

У мышей, потреблявших много насыщенных жиров, тоже развивались менее тяжелые симптомы.

Оказалось, что насыщенные жиры не очень хорошо взаимодействуют с триглицерид-липазой поджелудочной железы, что приводит к меньшему производству неэстерифицированных длинноцепочечных жирных кислот. Следовательно, симптомы панкреатита ослабевают.

Что такое насыщенные и ненасыщенные жиры

Насыщенные жиры – это жиры, которые содержатся в мясе, масле, сыре и других жирных продуктах. Ненасыщенные жиры можно найти в рыбе, фруктах и овощах.

Предыдущие исследования показывают, что употребление насыщенных жиров ассоциируется с повышенным риском сердечно-сосудистых болезней и ожирением.