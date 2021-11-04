Исследователи проанализировали снимки МРТ 1 623 людей в возрасте от 65 лет без инсульта, сердечно-сосудистых заболеваний или деменции в анамнезе. Участники также заполнили вопросник о своих диетических привычках.

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Людей разделили на 4 группы в зависимости от того, как часто они ели рыбу:

менее одного раза в неделю,

примерно один раз в неделю,

2-3 раза в неделю,

4 или более раз в неделю.

После этого исследователи сравнили количество признаков заболевания кровеносных сосудов у людей из каждой группы.

У участников, потреблявших больше всего рыбы, было меньше признаков повреждения мозга. Связь между потреблением рыбы и заболеванием кровеносных сосудов был самым сильным у людей из возрастной группы 65 – 69 лет. При этом у людей в возрасте от 75 лет не было значительной взаимосвязи.

Исследования показывают: то, что полезно для сердца, обычно полезно для мозга. И принятия мер по контролю артериального давления и холестерина, отказ от курения, употребление алкоголя только в рекомендуемых пределах и ведение активного образа жизни – все это связано с улучшением здоровья мозга,

– заметили исследователи.

Норма употребления рыбы

Жирная рыба является источником важных жирных кислот. Национальная служба здравоохранения США рекомендует употреблять 2 порции рыбы в неделю, соблюдая сбалансированный режим питания.