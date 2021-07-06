Но миру невероятно повезло: слишком много всего пошло правильно, чтобы закончить эту пандемию, пишет STAT News.

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Конечно, было не без проблем и провалов (Sanofi, Merck, CureVac – 24). Поставки прививок в менее развитые страны все еще очень медленные, и раз за разом порождает скандалы. Там, где вакцины доступны, жизнь понемногу возвращается к норме. Издание STAT решило собрать хорошие решения на пути к вакцинации и те, которые не сработали. Это вылилось в 9 уроков для следующей пандемии.

Урок первый: базовые научные инвестиции ведут к результату

11 января 2020 года последовательность генома нового коронавируса SARS-CoV-2 опубликовали на ресурсе Genbank, международном "геномном банке". Им могут пользоваться ученые со всего мира. Через 11 месяцев и один день Британия начала вакцинацию с помощью вакцины от Pfizer-BionTech. Испытания показали 95% эффективность.

Далее были Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson. Прорыв был историческим. "Никто не ожидал, что все будет готово в 2020 году. Я имею в виду, думать об этом было смешно. А иметь несколько вариантов за один полный год – было в общем достаточно невероятным достижением", – сказал Джон Мур, иммунолог в медицинском колледже Вейлл Корнелл.

Но это не было чудом или случаем, ученые уже имели опыт противостояния эпидемии коронавируса. Вспышка "атипичной пневмонии" (она же SARS – 24) в 2002 – 2003 годах дал много материала ученым. Позже, на Ближнем Востоке на людей с верблюдов "спрыгнул" коронавирус MERS.

Как выглядит белковый шип коронавируса / Графика Boston Children's Hospital

Когда в Китае из Уханя начал распространяться SARS-CoV-2, исследователи сосредоточили свое внимание только на так называемом S-белке (белок на шипе вируса, с помощью которого вирус проникает в клетки – 24). Именно он стал мишенью вакцин, а остальное – уже история. Правительства США и Европы максимально финансировали разработку прививок.

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"Без поддержки федерального правительства для клинических исследований, дополнительных закупок вакцины, мы бы никогда так быстро не перешли к фазе 3. А после этого, производители обязались начать широкомасштабное производство", – объяснила Анна Дурбин, исследовательница вакцин в Школе общественного здравоохранения Джона Хопкинса.

Урок второй: избыточно это нормально

Разработка вакцин – это довольно тяжелый бизнес и труд. Исторически, больше проектов терпят крах, чем успех. В США начали операцию Warp Speed ("Варп-скорость" из фантастических фильмов, больше скорости света – 24). Государственную помощь распределили между несколькими компаниями и стали ждать.

Warp Speed поддерживали пару из каждого типа, чтобы одна точно прошла к испытанию. "Несколько ставок на каждую вакцину...Это было важно", - признает Брюс Геллин, руководитель глобальной стратегии здравоохранения в фонде Рокфеллера. Что важно – эта программа совершенно не интересовалась инактивированными вакцинами старой школы.

Такие, например, делали в Китае. Но исследования показали, что они показывают худший иммунный ответ. В результате, были выбраны две вакцины мРНК, две векторные и две – белковые. Пять из шести идей стали вакцинами в действительности.

Урок третий: мРНК вакцины – еще не все

Технология матричной или информационной РНК не новая, ее изучали в течение 30 лет или даже больше.

Проблема в том, что она долго не была никому нужна. И только с наступлением XXI века, а особенно эпидемий коронавируса, она нашла свое применение в двух лучших вакцинах от COVID-19 – Comirnaty (Pfizer) и Moderna.

Производить их тоже можно быстрее, чем другие. Не было понятно, будут ли они мощнее аналогов (а они таковыми являются – 24).

Еще пять лет назад мРНК так быстро не взяли бы на вооружение,

– сказал Джон Маскола, возглавляющий Центр исследований вакцин при Национальном институте аллергии и инфекционных болезней.

Само признание ключевой роли мРНК – одно из величайших достижений в период пандемии.

"Через 5 – 10 лет мы будем смотреть назад и пробовать найти "положительную сторону" пандемии. Я думаю, ею будет возможность для РНК показать весь свой потенциал для иммунизации", – сказал Али Эльебеди, профессор патологии и иммунологии в медицинской школе Университета Вашингтона.



На пути создания вакцин иногда бывают громкие провалы/ Фото JUVE Patent

Впрочем, даже с этими идеальными агентами не всегда все хорошо. CureVac – немецкая мРНК-вакцина, которая провалила замер эффективности на третьей клинической фазе, показав лишь 48%. Это меньше установленного порога в 50%, чтобы получить утверждение регулятора.

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Пока непонятно, почему именно это произошло, но скорее всего была другая технология в отличие от Pfizer и Moderna. То есть не каждая РНК-вакцина работает. А кое-кто просто держится за старые, хоть и менее эффективные технологии. Мир нуждается в многообразии вакцин, лекарств, болезней и вирусов, уверены ученые.

Урок четвертый: когда одна вакцина выигрывает, другим становится сложнее

Когда вакцина от Pfizer получила экстренное одобрение FDA (Food and Drugs Administration – 24) в декабре 2020, встал сложный вопрос для всех других: как удерживать волонтеров на слепых испытаниях, где им могли назначить плацебо?

Потому что они могли пойти получить готовую вакцину. "Вдруг возникли вопросы, с которыми мы не сталкивались уже давно и которые надо было предвидеть", – признала Кристин Грейди, руководительница отдела биоэтики в Национальных институтах здоровья США.

Сначала, поставки Pfizer было мизерным, и многие из тех, кто проходил тесты для других производителей, не мог получить дозу. Но дальше подтянулась Moderna, и запасы возросли. Это стало стимулом для людей отказываться от участия в испытаниях. FDA в ответ придумало "кроссовер": кто получал плацебо, впоследствии имел первый укол, и наоборот.

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Но большинство компаний восприняли идею как слишком дорогую и сложную и отвергли ее. Единственными, кто согласился, были Novavax, но они на несколько месяцев отставали от конкурентов, поэтому не имели выбора. Даже в этих условиях, 5000 человек ушли. В конце концов, их вакцина защищает на 90%, но конкуренция уже невероятная.

Урок пятый: без опыта возникают проблемы

Когда исследователи из Оксфорда объединились с производителями лекарств из AstraZeneca, чтобы разработать дешевую и доступную вакцину для мира, поднялось несколько бровей. Ученые хотели сделать так, чтобы их вакцину кололи во всем мире. Вот только AZ были недостаточно опытны в этой области. А особенно, когда доходит до тестов на людях и третьей клинической фазы.

Проблемы AstraZeneca Она должна получить данные, которые убедят регуляторные органы, что вакцина безопасна и эффективна. Некоторые неудачные решения со стороны Оксфорда завели их в тупик: как использовать вещество, было непонятно. На испытаниях были люди старше 65 лет, которым вакцины наиболее нужны. Но данные из исследований людям из Оксфорда было сложно объяснить и с чем-то сравнить.



А некоторые попадают в серьезные скандалы/ Фото France 24

Европейское медицинское агентство даже отметило, что "если бы производитель был более вовлечен, было бы больше информации". AstraZeneca – это точно кейс для школы бизнеса в Гарварде", – сказал STAT анонимный источник. Не только они провалились.

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Merck попробовали два подхода и проиграли. Sanofi вывели "двух коней" на гонки, но были вынуждены переделывать фазу 2 из-за дорогой ошибки. GSK, признанные игроки рынка, даже не пробовали что-то разработать, а вошли в партнерство с Sanofi и позже начали работать с CureVac над мРНК вакциной второго поколения.

Урок шестой: вакцины это не прививки

Администрация Трампа щедро финансировала Warp Speed, но не знала, что делать на "последней миле", когда вакцины доходят до пункта назначения. Поначалу это отсутствие финансирования привело к хаосу.

"Когда вы только начинаете производить вакцину, вы должны думать, как закончить вакцинацию. В этом есть большой урок, но его поняли только со временем, – объяснил Брюс Геллин. – А до того были "Голодные Игры" с попытками ее забронировать". Спрос на вакцины сразу превзошел предложение, и поначалу это вполне нормально.

Много усилий было вложено в разработку плана и кто должен быть первым в нем. Даже была создана экспертная группа для разработки справедливого распределения. Собственные идеи выдвинул и Консультативный комитет по практике иммунизации. Оба документа отмечали, что сначала нужно вакцинировать всех важных работников на передовой борьбы с коронакризисом.

Проблема приоритета Но кроме медиков, которых, разумеется, вакцинируют на работе, вопрос "кто является важным сотрудником?" – непростой. Конечно, клиники не могли проверять людей на честность, когда они приходили и заявляли об этом. Много где это работало только на "системе чести людей". Но многие штаты просто игнорировали все планы.

Урок седьмой: упаковка и контроль крайне важны

Вакцина от Pfizer – одновременно чудо и проклятие. Она на 95% эффективна (против оригинального варианта и Альфы – 24), но требует чрезвычайно холодного хранения. Офисы врачей и аптеки не могли такое обеспечить, а их планировали привлечь для распространения иммунизации населения.

А компания еще и сделала ситуацию хуже: минимальный заказ составлял свыше 1000 доз. Это было хорошо для них, но ограничивало круг использования. Вакцины перевозились в упакованных холодных контейнерах, которые можно было открывать дважды в день. Вывести прививку на рынок было сложно, а упаковка от Pfizer делала ситуацию еще более непростой.



Доставка и хранение вакцин тоже могут вызвать проблемы / Фото NPR

"Она очень ограничила поставщиков, которые могли использовать вакцину. Планировщики вакцинации находились в постоянном серьезном стрессе из-за этого вызова. Также время было потрачено, которое могло пойти на улучшение кучи других меньших проблем", – рассказала Клэр Ханнан, исполнительный директор Ассоциации менеджеров по иммунизации.

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Одновременно с выпуском вакцин начался контроль их побочных эффектов. На клинических испытаниях все хорошо, но плохие сигналы могли появиться после иммунизации миллионов людей. Регуляторы создали группу в мессенджере WhatsApp для обмена информацией о потенциально неблагоприятных событиях. Если кто-то один заметит проблему, он информирует всех остальных.

Система работала хорошо, сказали в EMA (Медицинское агентство Европы – 24) и Health Canada во время онлайн-конференции в июне 2021 года. Ее организовал канадский инновационный центр MaRS.

Урок восьмой: беременные и кормящие женщины снова оставлены в безвыходном положении

Когда вакцины только разрабатывают, их сначала регулярно тестируют на здоровых взрослых. Постепенно переходя к более уязвимых демогруппам. Беременные и кормящие младенцев женщины обычно последние в этом списке. Так делается из желания защитить, но оставляет после себя загадку.

Если они не включены в тесты, как они узнают, что вакцина безопасна?

Рут Керрон и ее коллеги из Центра Джона Хопкинса с первых дней пандемии говорили, что беременные и кормящие женщины не должны быть оставлены на обочине. Но произошло именно это. Производители вакцин, конечно, обещали делать критически важные опыты на животных.

Они называются сокращенно, DART (токсикология развития и репродукции – 24) и обязательны перед стартом тестирования на беременных людях. Впрочем, их делали очень медленно. И этому, считает Керрон, не было оправдания на фоне немалого финансирования со стороны правительства США.

"Ресурсы были неоконченными. Поэтому никто не мог сказать: о, мы не можем делать DART так рано, потому что это очень дорого", – говорит Рут. Ситуация привела к нехватке данных по тем, кто ждет ребенка. Эта категория американцев – и их врачи – были вынуждены сами решать, хотят ли они вакцинироваться.

Безопасность вакцин для беременных – еще открытый вопрос / Фото News Medical

Проблема настолько стабильная, что может потребоваться вмешательство правительства. Например, чтобы оно связало раннее тестирование вакцин и беременных вместе.

Урок девятый: вакцинное неравенство уже хорошо закрепилось в мире

Соединенные Штаты сейчас имеют больше вакцин, чем людей, желающих вакцинироваться. Почти 78% американцев старше 65 лет уже полностью вакцинированы, а от 12 лет – 54%. Канада, Британия и другие государства с большим доходом, имеют большие и растущие показатели. Между тем многие менее состоятельные страны не могут вакцинировать и 1% людей.

Что с этим делать? Об этом говорили многие, но действий было мало. Урок, который усвоят многие страны – когда дело касается пандемии, национальные интересы преобладают над глобальной солидарностью. Генсек ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус регулярно умоляет развитые страны, которые имеют остатки вакцин, поделиться ими с другими.

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"Нужна более разветвленная система производства вакцин в мире. Особенно в странах с низким уровнем дохода. Не только здания, но и опыт в оценке безопасности и эффективности", – написала STAT Анна Дурбин из Центра Хопкинса. Если бы там можно было их производить, они бы обеспечили себя. В науку о вакцинах и самих прививках нужно продолжать инвестировать, добавила исследовательница.