Девять уроков вакцинации в пандемию: что люди должны изучить на будущее

Невероятная погоня за вакцинами от коронавируса напоминала космические гонки. Как и тогда, пришел успех. Чуть больше чем через полгода после одобрения первых из них, уже было введено 3 млрд доз по всей планете.

Но миру невероятно повезло: слишком много всего пошло правильно, чтобы закончить эту пандемию, пишет STAT News.

Читайте еще Три урока пандемии: чем похожи истории СПИДа и коронавируса

Конечно, было не без проблем и провалов (Sanofi, Merck, CureVac – 24). Поставки прививок в менее развитые страны все еще очень медленные, и раз за разом порождает скандалы. Там, где вакцины доступны, жизнь понемногу возвращается к норме. Издание STAT решило собрать хорошие решения на пути к вакцинации и те, которые не сработали. Это вылилось в 9 уроков для следующей пандемии.

Урок первый: базовые научные инвестиции ведут к результату

11 января 2020 года последовательность генома нового коронавируса SARS-CoV-2 опубликовали на ресурсе Genbank, международном "геномном банке". Им могут пользоваться ученые со всего мира. Через 11 месяцев и один день Британия начала вакцинацию с помощью вакцины от Pfizer-BionTech. Испытания показали 95% эффективность.

Далее были Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson. Прорыв был историческим. "Никто не ожидал, что все будет готово в 2020 году. Я имею в виду, думать об этом было смешно. А иметь несколько вариантов за один полный год – было в общем достаточно невероятным достижением", – сказал Джон Мур, иммунолог в медицинском колледже Вейлл Корнелл.

Но это не было чудом или случаем, ученые уже имели опыт противостояния эпидемии коронавируса. Вспышка "атипичной пневмонии" (она же SARS – 24) в 2002 – 2003 годах дал много материала ученым. Позже, на Ближнем Востоке на людей с верблюдов "спрыгнул" коронавирус MERS.

Как выглядит белковый шип коронавируса / Графика Boston Children's Hospital

Когда в Китае из Уханя начал распространяться SARS-CoV-2, исследователи сосредоточили свое внимание только на так называемом S-белке (белок на шипе вируса, с помощью которого вирус проникает в клетки – 24). Именно он стал мишенью вакцин, а остальное – уже история. Правительства США и Европы максимально финансировали разработку прививок.

Последние исследования Мозг под прицелом коронавируса: сенсационные исследования ученых и этическая дилемма

"Без поддержки федерального правительства для клинических исследований, дополнительных закупок вакцины, мы бы никогда так быстро не перешли к фазе 3. А после этого, производители обязались начать широкомасштабное производство", – объяснила Анна Дурбин, исследовательница вакцин в Школе общественного здравоохранения Джона Хопкинса.

Урок второй: избыточно это нормально

Разработка вакцин – это довольно тяжелый бизнес и труд. Исторически, больше проектов терпят крах, чем успех. В США начали операцию Warp Speed ("Варп-скорость" из фантастических фильмов, больше скорости света – 24). Государственную помощь распределили между несколькими компаниями и стали ждать.

Warp Speed поддерживали пару из каждого типа, чтобы одна точно прошла к испытанию. "Несколько ставок на каждую вакцину...Это было важно", - признает Брюс Геллин, руководитель глобальной стратегии здравоохранения в фонде Рокфеллера. Что важно – эта программа совершенно не интересовалась инактивированными вакцинами старой школы.

Такие, например, делали в Китае. Но исследования показали, что они показывают худший иммунный ответ. В результате, были выбраны две вакцины мРНК, две векторные и две – белковые. Пять из шести идей стали вакцинами в действительности.

Урок третий: мРНК вакцины – еще не все

Технология матричной или информационной РНК не новая, ее изучали в течение 30 лет или даже больше.

Проблема в том, что она долго не была никому нужна. И только с наступлением XXI века, а особенно эпидемий коронавируса, она нашла свое применение в двух лучших вакцинах от COVID-19 – Comirnaty (Pfizer) и Moderna.

Производить их тоже можно быстрее, чем другие. Не было понятно, будут ли они мощнее аналогов (а они таковыми являются – 24).

Еще пять лет назад мРНК так быстро не взяли бы на вооружение,

– сказал Джон Маскола, возглавляющий Центр исследований вакцин при Национальном институте аллергии и инфекционных болезней.

Само признание ключевой роли мРНК – одно из величайших достижений в период пандемии.

"Через 5 – 10 лет мы будем смотреть назад и пробовать найти "положительную сторону" пандемии. Я думаю, ею будет возможность для РНК показать весь свой потенциал для иммунизации", – сказал Али Эльебеди, профессор патологии и иммунологии в медицинской школе Университета Вашингтона.



На пути создания вакцин иногда бывают громкие провалы/ Фото JUVE Patent

Впрочем, даже с этими идеальными агентами не всегда все хорошо. CureVac – немецкая мРНК-вакцина, которая провалила замер эффективности на третьей клинической фазе, показав лишь 48%. Это меньше установленного порога в 50%, чтобы получить утверждение регулятора.

Обратите внимание Вакцины от коронавируса способны на большее: большой бизнес и спасение планеты

Пока непонятно, почему именно это произошло, но скорее всего была другая технология в отличие от Pfizer и Moderna. То есть не каждая РНК-вакцина работает. А кое-кто просто держится за старые, хоть и менее эффективные технологии. Мир нуждается в многообразии вакцин, лекарств, болезней и вирусов, уверены ученые.

Урок четвертый: когда одна вакцина выигрывает, другим становится сложнее

Когда вакцина от Pfizer получила экстренное одобрение FDA (Food and Drugs Administration – 24) в декабре 2020, встал сложный вопрос для всех других: как удерживать волонтеров на слепых испытаниях, где им могли назначить плацебо?

Потому что они могли пойти получить готовую вакцину. "Вдруг возникли вопросы, с которыми мы не сталкивались уже давно и которые надо было предвидеть", – признала Кристин Грейди, руководительница отдела биоэтики в Национальных институтах здоровья США.

Сначала, поставки Pfizer было мизерным, и многие из тех, кто проходил тесты для других производителей, не мог получить дозу. Но дальше подтянулась Moderna, и запасы возросли. Это стало стимулом для людей отказываться от участия в испытаниях. FDA в ответ придумало "кроссовер": кто получал плацебо, впоследствии имел первый укол, и наоборот.

Опасность рядом Дельта вариант может изменить мир: почему судьба человечества зависит от удачи

Но большинство компаний восприняли идею как слишком дорогую и сложную и отвергли ее. Единственными, кто согласился, были Novavax, но они на несколько месяцев отставали от конкурентов, поэтому не имели выбора. Даже в этих условиях, 5000 человек ушли. В конце концов, их вакцина защищает на 90%, но конкуренция уже невероятная.

Урок пятый: без опыта возникают проблемы

Когда исследователи из Оксфорда объединились с производителями лекарств из AstraZeneca, чтобы разработать дешевую и доступную вакцину для мира, поднялось несколько бровей. Ученые хотели сделать так, чтобы их вакцину кололи во всем мире. Вот только AZ были недостаточно опытны в этой области. А особенно, когда доходит до тестов на людях и третьей клинической фазы.

Проблемы AstraZeneca Она должна получить данные, которые убедят регуляторные органы, что вакцина безопасна и эффективна. Некоторые неудачные решения со стороны Оксфорда завели их в тупик: как использовать вещество, было непонятно. На испытаниях были люди старше 65 лет, которым вакцины наиболее нужны. Но данные из исследований людям из Оксфорда было сложно объяснить и с чем-то сравнить.



А некоторые попадают в серьезные скандалы/ Фото France 24

Европейское медицинское агентство даже отметило, что "если бы производитель был более вовлечен, было бы больше информации". AstraZeneca – это точно кейс для школы бизнеса в Гарварде", – сказал STAT анонимный источник. Не только они провалились.

Больше на тему Взлет и падение AstraZeneca: ошибки, которые стоили жизней людей

Урок шестой: вакцины это не прививки

Merck попробовали два подхода и проиграли. Sanofi вывели "двух коней" на гонки, но были вынуждены переделывать фазу 2 из-за дорогой ошибки. GSK, признанные игроки рынка, даже не пробовали что-то разработать, а вошли в партнерство с Sanofi и позже начали работать с CureVac над мРНК вакциной второго поколения.

Администрация Трампа щедро финансировала Warp Speed, но не знала, что делать на "последней миле", когда вакцины доходят до пункта назначения. Поначалу это отсутствие финансирования привело к хаосу.

"Когда вы только начинаете производить вакцину, вы должны думать, как закончить вакцинацию. В этом есть большой урок, но его поняли только со временем, – объяснил Брюс Геллин. – А до того были "Голодные Игры" с попытками ее забронировать". Спрос на вакцины сразу превзошел предложение, и поначалу это вполне нормально.

Много усилий было вложено в разработку плана и кто должен быть первым в нем. Даже была создана экспертная группа для разработки справедливого распределения. Собственные идеи выдвинул и Консультативный комитет по практике иммунизации. Оба документа отмечали, что сначала нужно вакцинировать всех важных работников на передовой борьбы с коронакризисом.

Проблема приоритета Но кроме медиков, которых, разумеется, вакцинируют на работе, вопрос "кто является важным сотрудником?" – непростой. Конечно, клиники не могли проверять людей на честность, когда они приходили и заявляли об этом. Много где это работало только на "системе чести людей". Но многие штаты просто игнорировали все планы.

Урок седьмой: упаковка и контроль крайне важны

Вакцина от Pfizer – одновременно чудо и проклятие. Она на 95% эффективна (против оригинального варианта и Альфы – 24), но требует чрезвычайно холодного хранения. Офисы врачей и аптеки не могли такое обеспечить, а их планировали привлечь для распространения иммунизации населения.

А компания еще и сделала ситуацию хуже: минимальный заказ составлял свыше 1000 доз. Это было хорошо для них, но ограничивало круг использования. Вакцины перевозились в упакованных холодных контейнерах, которые можно было открывать дважды в день. Вывести прививку на рынок было сложно, а упаковка от Pfizer делала ситуацию еще более непростой.



Доставка и хранение вакцин тоже могут вызвать проблемы / Фото NPR

"Она очень ограничила поставщиков, которые могли использовать вакцину. Планировщики вакцинации находились в постоянном серьезном стрессе из-за этого вызова. Также время было потрачено, которое могло пойти на улучшение кучи других меньших проблем", – рассказала Клэр Ханнан, исполнительный директор Ассоциации менеджеров по иммунизации.

Бывает и так Коронавирусная ошибка: как ученые 60 лет назад помогли вирусу убивать

Одновременно с выпуском вакцин начался контроль их побочных эффектов. На клинических испытаниях все хорошо, но плохие сигналы могли появиться после иммунизации миллионов людей. Регуляторы создали группу в мессенджере WhatsApp для обмена информацией о потенциально неблагоприятных событиях. Если кто-то один заметит проблему, он информирует всех остальных.

Система работала хорошо, сказали в EMA (Медицинское агентство Европы – 24) и Health Canada во время онлайн-конференции в июне 2021 года. Ее организовал канадский инновационный центр MaRS.

Урок восьмой: беременные и кормящие женщины снова оставлены в безвыходном положении

Когда вакцины только разрабатывают, их сначала регулярно тестируют на здоровых взрослых. Постепенно переходя к более уязвимых демогруппам. Беременные и кормящие младенцев женщины обычно последние в этом списке. Так делается из желания защитить, но оставляет после себя загадку.

Если они не включены в тесты, как они узнают, что вакцина безопасна?

Рут Керрон и ее коллеги из Центра Джона Хопкинса с первых дней пандемии говорили, что беременные и кормящие женщины не должны быть оставлены на обочине. Но произошло именно это. Производители вакцин, конечно, обещали делать критически важные опыты на животных.

Они называются сокращенно, DART (токсикология развития и репродукции – 24) и обязательны перед стартом тестирования на беременных людях. Впрочем, их делали очень медленно. И этому, считает Керрон, не было оправдания на фоне немалого финансирования со стороны правительства США.

"Ресурсы были неоконченными. Поэтому никто не мог сказать: о, мы не можем делать DART так рано, потому что это очень дорого", – говорит Рут. Ситуация привела к нехватке данных по тем, кто ждет ребенка. Эта категория американцев – и их врачи – были вынуждены сами решать, хотят ли они вакцинироваться.

Безопасность вакцин для беременных – еще открытый вопрос / Фото News Medical

Проблема настолько стабильная, что может потребоваться вмешательство правительства. Например, чтобы оно связало раннее тестирование вакцин и беременных вместе.

Урок девятый: вакцинное неравенство уже хорошо закрепилось в мире

Соединенные Штаты сейчас имеют больше вакцин, чем людей, желающих вакцинироваться. Почти 78% американцев старше 65 лет уже полностью вакцинированы, а от 12 лет – 54%. Канада, Британия и другие государства с большим доходом, имеют большие и растущие показатели. Между тем многие менее состоятельные страны не могут вакцинировать и 1% людей.

Что с этим делать? Об этом говорили многие, но действий было мало. Урок, который усвоят многие страны – когда дело касается пандемии, национальные интересы преобладают над глобальной солидарностью. Генсек ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус регулярно умоляет развитые страны, которые имеют остатки вакцин, поделиться ими с другими.

Это интересно Клетки-камикадзе: чем нейтрофилы удивляют ученых

"Нужна более разветвленная система производства вакцин в мире. Особенно в странах с низким уровнем дохода. Не только здания, но и опыт в оценке безопасности и эффективности", – написала STAT Анна Дурбин из Центра Хопкинса. Если бы там можно было их производить, они бы обеспечили себя. В науку о вакцинах и самих прививках нужно продолжать инвестировать, добавила исследовательница.