Впервые столкнувшись с инконтиненцией, человек чувствует неловкость и стыд. Недержание мочи – тема, которую мы предпочитаем не обсуждать. Поэтому часто важные вопросы остаются без ответов.

Между тем каждая четвертая женщина и каждый восьмой мужчина страдают от недержания мочи на разных этапах жизни.

К теме Что делать активным людям, которые имеют проблему недержания мочи

Мы безосновательно считаем, что к недержанию склонны только пожилые люди. Скорее всего, этот миф породила стойкая ассоциация недержания мочи со старением организма.

Но на самом деле с этой проблемой сталкивается много молодых людей независимо от пола. Эпизодическое недержание мочи может вызвать даже обычная простуда. Важно понимать: в этой проблеме нет ничего неприличного. Ваша задача – спокойно разобраться в ее причинах и справиться с последствиями.

На дворе XXI век! Недержание мочи не означает, что вам придется запастись пеленками и подгузниками и залечь в постели, отказавшись от всех радостей жизни. Благодаря прогрессу выбор урологической продукции достаточно велик. Мы расскажем, чем она отличается от обычных гигиенических средств и даже посоветуем, какую лучше выбрать.

Что отличает урологическую продукцию от остальных средств личной гигиены

Урологическая продукция может пригодиться при болезнях или нарушениях мочевыделительной системы. То есть рассчитана только на мочу и с другими жидкостями не справляется.

Возьмем, например, обычные средства гигиены: прокладки или подгузники. Первые используются для сбора менструальной крови, чтобы она не попала на нижнее белье и не просочилась на одежду. То есть при недержании мочи это вообще не вариант. Даже если моча выделяется у вас в малом количестве, большинство обычных прокладок не способно быстро и надежно ее поглотить.

Подгузники же служат для сбора мочи и кала. Конечно, в случае с калом это средство выступает скорее как барьер, ведь после дефекации необходимо подмывание. К тому же подгузники достаточно объемные. Поэтому кроме детей их обычно используют лежачие больные или люди с ограниченной мобильностью. Подгузники имеют лучшую защиту от протечек в горизонтальном положении, чем трусики или урологические прокладки.

Последние тоже прекрасно поглощают мочу в случае ее недержания и нейтрализуют запах. Но предназначены они для людей, которые ведут активный образ жизни.

Урологические прокладки или одноразовые трусики: что выбрать

Урологические прокладки предназначены для людей с легким и средним недержанием мочи и крепятся к внутренней части нижнего белья. Если мужчины считают, что этот вариант не для них, – они ошибаются. Ведь существуют специальные урологические прокладки, рассчитанные именно на мужчин.



Женские (слева) и мужские (справа) урологические прокладки / Фото Seni

Одноразовые трусики могут использовать люди со средним и даже тяжелым недержанием мочи. Это прекрасная альтернатива обычным подгузникам, которая обеспечивает надежную защиту. Они меньше заметны под одеждой и их можно легко снять, разорвав боковые швы.



Одноразовые трусики / Seni

Оба варианта – и прокладки, и трусики – прекрасно подходят для активного образа жизни. В них можно работать, путешествовать, бегать на свидания, заниматься спортом – все то, что часто боятся делать люди с инконтиненцией.

Если у вас или у близкого вам человека, которому понадобилось специальное гигиеническое средство, среднее недержание мочи, можно использовать как прокладки, так и трусики – что удобнее в конкретном случае.

Многообразие доступных поглощающих изделий сегодня поражает. Кстати, урологические прокладки выпускаются в индивидуальной упаковке, поэтому очень удобно положить несколько штук в сумочку или чемодан.

Смотрите предложения поглощающих изделий Seni – они дадут вам возможность вести полноценную жизнь, не заботясь о протекании и неприятном запахе.

Радуйтесь жизни и будьте здоровы!