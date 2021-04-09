Как известно, пациенты мужского пола более склонны к тяжелому течению COVID-19 и чаще умирают по сравнению с женщинами. Но если вы мужчина, и вам повезло перенести коронавирус бессимптомно, для вас хорошие новости: скорее всего, вы будете лучше защищены от повторного заражения.

Как происходило исследование

Ученые провели тестирование 739 сотрудников Кардиффского столичного Университета, у которых не было никаких симптомов коронавируса. Для надежности исследователи использовали три разных тест-системы. Антитела к коронавирусу оказались у 3,65% добровольцев.

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Ученые не обнаружили статистически значимой разницы в соотношении мужчин и женщин, которые перенесли коронавирус, однако чаще всего антитела обнаруживались у мужчин старше 40 лет. После сравнения показателей выяснилось, что у добровольцев мужского пола титр антител был в три раза выше по сравнению с женщины.

Мужчины имеют лучшую защиту от повторного заражения коронавирусом

Через три месяца ученые провели повторное тестирование, чтобы отследить динамику антител, и выяснили, что у 21,7% добровольцев, ранее имевших положительный тест, антитела больше не обнаруживались. Предположительно, все они заразились коронавирусом шесть месяцев назад, что указывает на возможную среднюю продолжительность жизни антител.

Самым главным открытием было то, что в 80% случаев антитела исчезали у женщин, причем в основном среднего и старшего возраста.

Это может быть связано с измененным иммунным ответом у женщин, которые приближаются к менопаузе или в постменопаузе, подобно тому, как это наблюдается при гриппе. В целом, наши результаты показывают, что в оценке иммунитета к COVID-19 и его устойчивости мы должны быть готовы к тому, что они не будут однородными. В зависимости от пола и возраста могут быть серьезные различия,

– объяснили ученые.