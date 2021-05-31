Врачи Мичиганского университета и женской больницы Бостона в США объединили данные репрезентативных на национальном уровне опросов, в которых приняли участие люди, страдающие диабетом.

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Они оценили лечение, которое получали участники исследования, в частности принимают ли они лекарства для снижения уровня сахара в крови, артериального давления и холестерина. А также получили ли они советы по поводу диеты, физических упражнений и веса.

В Международной федерации диабета отмечают, что примерно 463 миллиона взрослых в мире больны диабетом. Почти 80% из них живут в странах с низким и средним уровнем дохода.

Почему это важно

Сахарный диабет увеличивает риск инвалидности и потенциально смертельных осложнений, в частности сердечного приступа, инсульта, слепоті, повреждения почек и нервов.

Люди могут избежать подобных осложнений с помощью комплексного лечения диабета. Врачи должны сделать так, чтобы люди во всем мире могли иметь доступ к терапии,

– отметил ведущий автор исследования Дэвид Флуд.

В то же время возможности организаций здравоохранения в странах с низким и средним уровнем доходов по диагностике состояния и проведению лечения часто ограничены. Это приводит к множеству смертей, которых можно избежать.

Лекарства от диабета дешевые и, как доказано, снижают не только риск осложнений диабета, но и долгосрочные расходы на лечение.