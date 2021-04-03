Показатель уровня госпитализаций больных коронавирусом по состоянию на 3 апреля не превышен лишь в 3 областях Украины. При этом в пяти областях загруженность высокая.

В трех областях уровень госпитализации в пределах нормы

Уровень госпитализаций в 60 на 100 тысяч населения не превышен в Кировоградской, Луганской и Херсонской областях, где этот показатель составляет соответственно 42,8, 49,7 и 45,5.

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Где больше всего загружены больницы

в Хмельницкой области – 128,1,

Житомирской области – 115,5,

Винницкой области – 110,9,

Николаевской области – 109,5,

а также Киеве – 114,4.

Обратите внимание! За прошедшие сутки коронавирус обнаружили у 20 341 жителя Украины. Это самый высокий показатель за время пандемии. Зарегистрировали 396 летальных исходов, 9 166 пациентов выздоровели.

Карантинное зонирование

Из-за вспышки COVID-19 в красной зоне оказались Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Сумская, Львовская, Николаевская, Черниговская и Черновицкая области.

Глава Минздрава Максим Степанов ранее заявил, что пока не рассматривается вопрос введения комендантского часа. Однако эта мера может быть введена после введения чрезвычайного положения в Украине. Единственное, что нужно, чтобы люди придерживались тех ограничений, которые уже есть.