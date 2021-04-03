Уровень госпитализации пациентов с COVID-19 не превышен лишь в трех областях
Показатель уровня госпитализаций больных коронавирусом по состоянию на 3 апреля не превышен лишь в 3 областях Украины. При этом в пяти областях загруженность высокая.
Источник:Минздрав
В трех областях уровень госпитализации в пределах нормы
Уровень госпитализаций в 60 на 100 тысяч населения не превышен в Кировоградской, Луганской и Херсонской областях, где этот показатель составляет соответственно 42,8, 49,7 и 45,5.
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Где больше всего загружены больницы
- в Хмельницкой области – 128,1,
- Житомирской области – 115,5,
- Винницкой области – 110,9,
- Николаевской области – 109,5,
- а также Киеве – 114,4.
Карантинное зонирование
Из-за вспышки COVID-19 в красной зоне оказались Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Сумская, Львовская, Николаевская, Черниговская и Черновицкая области.
Глава Минздрава Максим Степанов ранее заявил, что пока не рассматривается вопрос введения комендантского часа. Однако эта мера может быть введена после введения чрезвычайного положения в Украине. Единственное, что нужно, чтобы люди придерживались тех ограничений, которые уже есть.
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