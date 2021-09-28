Несмотря на это, он успокоил, что смертность не должна расти в таком соотношении. В KSE наоборот ожидают замедление темпов.
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Смертность растет такими же темпами, как мы видели до этого рост и уровня заболеваемости, и уровня госпитализации. По состоянию на сейчас в среднем за неделю у нас 114 умерших в сутки, тогда как на прошлой неделе было 80 умерших за сутки в среднем, а еще неделей раньше – 50. То есть за две недели уровень смертности в Украине увеличился более чем вдвое,
– заявил Ганиченко.
При этом в KSE ожидают, что рост смертности должен замедлиться. И на это есть 2 причины:
- Украина войдет в жесткий уровень ограничений "оранжевого" уровня, что положительно повлияет на снижение уровня смертности.
- Наращивание темпов вакцинации, которое сейчас наблюдается в Украине.
Сейчас мы будем входить в более жесткий уровень ограничений "оранжевого" уровня, когда на уровне региональном будут приниматься те или иные дополнительные ограничения, а также уже скоро мы увидим первые "красные" регионы. Это будет влиять положительно на уменьшение уровня смертности. А второе – это, конечно, наращивание темпов вакцинации, которые мы сейчас наблюдаем в Украине,
– пояснил руководитель KSE.
Он отметил, что нынешний квартал проходит так, как и прогнозировали в KSE – показатель смертности движется по "желтому" (среднему) сценарию.
Прогноз смертности KSE
В школе экономики прогнозируют, что в конце сентября в Украине прогнозируют около 56 – 57 тысяч умерших.
Этот показатель еще будет ретроспективно обновляться. К концу текущего квартала прогнозы KSE абсолютно оправдались – будем иметь около 58 тысяч умерших,
– сказал Ганиченко.
Напомним, что в KSE прогнозировали такие сценарии развития заболеваемости COVID-19:
- "Зеленый" – оптимистический,
- "Желтый" – средний,
- "Черный" – пессимистический.