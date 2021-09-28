Уровень смертности от COVID-19 в Украине за последние две недели вырос более чем вдвое – KSE

За последние 2 недели уровень смертности от коронавируса в Украине вырос более чем вдвое. Неутешительную статистику сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

Несмотря на это, он успокоил, что смертность не должна расти в таком соотношении. В KSE наоборот ожидают замедление темпов.

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Смертность растет такими же темпами, как мы видели до этого рост и уровня заболеваемости, и уровня госпитализации. По состоянию на сейчас в среднем за неделю у нас 114 умерших в сутки, тогда как на прошлой неделе было 80 умерших за сутки в среднем, а еще неделей раньше – 50. То есть за две недели уровень смертности в Украине увеличился более чем вдвое,

– заявил Ганиченко.

При этом в KSE ожидают, что рост смертности должен замедлиться. И на это есть 2 причины:

Украина войдет в жесткий уровень ограничений "оранжевого" уровня, что положительно повлияет на снижение уровня смертности.

Наращивание темпов вакцинации, которое сейчас наблюдается в Украине.

Сейчас мы будем входить в более жесткий уровень ограничений "оранжевого" уровня, когда на уровне региональном будут приниматься те или иные дополнительные ограничения, а также уже скоро мы увидим первые "красные" регионы. Это будет влиять положительно на уменьшение уровня смертности. А второе – это, конечно, наращивание темпов вакцинации, которые мы сейчас наблюдаем в Украине,

– пояснил руководитель KSE.

Он отметил, что нынешний квартал проходит так, как и прогнозировали в KSE – показатель смертности движется по "желтому" (среднему) сценарию.

Прогноз смертности KSE

В школе экономики прогнозируют, что в конце сентября в Украине прогнозируют около 56 – 57 тысяч умерших.

Этот показатель еще будет ретроспективно обновляться. К концу текущего квартала прогнозы KSE абсолютно оправдались – будем иметь около 58 тысяч умерших,

– сказал Ганиченко.

Напомним, что в KSE прогнозировали такие сценарии развития заболеваемости COVID-19: