Уровень стресса может быть признаком серьезной проблемы: когда начать беспокоиться

Для большинства людей стресс – это явление, которое случается едва ли не каждый день. Впрочем, чрезмерное его количество в вашей жизни может быть признаком глубокой проблемы.

Врачи утверждают, что стресс – это "нормальная реакция человека на любое физическое или эмоциональное явление, которое нагружает человека". Более того, он может быть даже полезным и помогает лучше справиться с ситуацией.

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Хронический стресс

Существует также такое понятие как хронический стресс. Он возникает после того, как система организма неоднократно раздражается.

Поэтому стресс становится токсичным, когда он не исчезает после того, как стрессовая ситуация закончилась, говорят ученые.

Когда стресс может означать больше, чем просто стресс

Доктор Синтия Экрилл отметила, что трудно определить, когда стресс переходит в нечто более серьезное, например, тревогу или депрессию.

Если беспокойство становится навязчивым вне стресса, – это тревога. Если грусть – это настроение, которое вы не можете изменить вне ситуации, – это депрессия,

– объяснила Экрил.

Ученые отмечают, что стресс сам по себе не является психическим состоянием, но он может:

усилить другие психические состояния, такие как депрессия и обсессивно-компульсивное расстройство;

это также может быть признаком общего тревожного расстройства;

некоторые распространенные симптомы включают проблемы со сном, беспокойство и проблемы с концентрацией внимания.

С другой стороны, если ваш стресс исчезнет после того, как ситуация закончится, и вы сможете работать как всегда – на работе или в школе, тогда ваши "жизненные показатели" в норме, отметила Гейл Сальц, клиническая доцентка психиатрии в Нью-Йорке.

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Быстрые методы снять стресс

Врачи дали несколько советов, как быстро избавиться от стресса. В частности, люди могут получить пользу от: