Одной из самых острых и болезненных проблем пандемии остается обучение школьников и студентов. С одной стороны дети и подростки могут быть потенциальным источником заражения, но в то же время обучение дома значительно сказывается на качестве обучения и не только. Как выяснилось, дети переживают гораздо больше стресса, занимаясь дома, а не в школьных классах.

Как проходило исследование

Эксперты провели опрос более 10 тысяч учащихся 12 общеобразовательных школ в США. В исследование были включены дети, которые с весны 2020 года учатся дистанционно, а также их сверстники, которые имеют возможность хотя бы раз в неделю посещать школу.

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Дети заполняли анкеты и отвечали на вопросы о психологическом состоянии, качестве сна, академических нагрузках, успешности, а также взаимодействии с учителями и одноклассниками.

Как влияет дистанционное обучение на детей

Хотя большая часть респондентов сообщила о том, что в 2020 году они испытывали больший стресс, чем до пандемии, наиболее заметной эта проблема была у школьников, которые учатся дистанционно.

У 84% детей на онлайн-обучении появились симптомы нервного истощения, головная боль, проблемы со сном и другие признаки серьезного стресса. Эти показатели были ниже у детей, которые имеют возможность посещать школу, – 78%.

Школьники, обучающиеся дистанционно, значительно чаще говорили о том, что сейчас у них нет взрослого, к которому они могли бы обратиться за поддержкой. Они также больше переживают об успеваемости по сравнению со сверстниками, которые ходят в школу и постоянно взаимодействуют с педагогами. Исследование показало, что дистанционное обучение заметно увеличивает учебную нагрузку: дети, которые учатся удаленно, в среднем тратят на выполнение домашних заданий на 90 минут больше.

Неудовлетворенность дистанционным обучением

В целом, пандемия негативно сказалась на всех школьниках независимо от формата обучения.