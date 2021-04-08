Высокие концентрации гормона стресса в организме женщины перед зачатием связаны с увеличением вероятности рождения девочки. Это подтвердили в исследовании ученые из Кембриджа.

Влияние стресса на беременность

Беременность – стрессовый период. Этот стресс может иметь разную природу. Например, женщины, которые собираются стать матерями, сталкиваются со страхами за свое здоровье и здоровье будущего ребенка.

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Стресс приводит к усилению выработки кортизола (гормона стресса). Известно, что этот гормон может проникать через плаценту и влиять на развитие плода.

Высокие концентрации кортизола в волосах беременных женщин ранее связывали с преждевременными родами, осложнениями при родах, послеродовой депрессией.

Ранее ученые уже высказывали мнение, что существует связь между уровнем кортизола в организме матери и полом будущего ребенка. Несколько исследований продемонстрировали, что у беременных с высокими показателями уровня кортизола в слюне, что наблюдаются на третьем месяце беременности, чаще рождаются девочки. Однако научных работ, касающихся материнского стресса перед зачатием, очень мало.

Новое исследование

В новом исследовании приняли участие 108 женщин. Ученые оценили уровень стресса у каждой из них до зачатия и на первых неделях беременности. Участницы прошли различные психологические тесты, у них определили содержание кортизола в волосах.

Этот метод позволяет оценить уровень стресса в течение последних трех месяцев. За беременными женщинами наблюдали вплоть до родов.

Среди самых сильных теорий, пытающихся объяснить этот феномен, предположение, что в условиях стресса беременности с мужскими эмбрионами чаще прекращаются на первых неделях,

– отметили авторы исследования.

Влияние стресса на пол ребенка