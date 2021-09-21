Кроме этого, показатель заболеваемости превышен в Киеве. Об этом свидетельствует последняя статистика Министерства здравоохранения Украины.

Интересно Дефицит витамина D во время пандемии COVID-19: как это связано с депрессией

Заметим, что норма показателя заболеваемости коронавирус для зеленой зоны карантина составляет 75 на 100 тысяч жителей. Сейчас показатели не превышены только в Закарпатской и Кировоградской областях.

Регионы с самыми высокими показателями:

Черновицкая область (338 на 100 тысяч),

Луганская область (331),

Тернопольская область (221),

Одесская область (162)

Киев (157).

Кроме этого, показатель динамики уровня госпитализаций (норма которого составляет 50%) превышен в 13 областях: Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Ровненской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черкасской.

Заболеваемость коронавирусом в Украине: основное

Источник: Минздрав