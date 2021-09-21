Уровень заболеваемости коронавирус сом превышен почти по всей Украине
Источник:Минздрав
Сейчас Украина находится в зеленой зоне карантина. Но по состоянию на 21 сентября уровень заболеваемости COVID-19 превышен в 22 областях
Кроме этого, показатель заболеваемости превышен в Киеве. Об этом свидетельствует последняя статистика Министерства здравоохранения Украины.
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Заметим, что норма показателя заболеваемости коронавирус для зеленой зоны карантина составляет 75 на 100 тысяч жителей. Сейчас показатели не превышены только в Закарпатской и Кировоградской областях.
Регионы с самыми высокими показателями:
- Черновицкая область (338 на 100 тысяч),
- Луганская область (331),
- Тернопольская область (221),
- Одесская область (162)
- Киев (157).
Кроме этого, показатель динамики уровня госпитализаций (норма которого составляет 50%) превышен в 13 областях: Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Ровненской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черкасской.
Заболеваемость коронавирусом в Украине: основное
Источник: Минздрав
- За прошедшие сутки, 20 сентября, в Украине зафиксировали еще 5159 новых больных COVID-19. В больницы были госпитализированы 1086 пациентов, 137 инфицированных ушли из жизни. Выздоровели 2156 человек .
- За этот же период всего больных обнаружили во Львовской (518), Харьковской (486), Днепропетровской (422), Одесской (419) областях и в Киеве (399).
- За все время пандемии в стране обнаружили 2 355 805 больных коронавирусом. 2 233 573 из них уже выздоровели. Умерли 55 056 пациентов.