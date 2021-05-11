Генеральный директор ВОЗ отметил, что, в частности, отрицательные показатели быстро растут в Юго-Восточной Азии. Об этом он сообщил во время пресс-конференции 10 мая.

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Стабилизация числа заражений и смертей

Тедрос Аданом Гебреисус отметил, что уменьшение количества заражений наблюдается в большинстве регионов, включая Америку и Европу – они пострадали больше всего.

Однако это неприемлемо высокий уровень плато, когда на прошлой неделе в мире было более 5,4 миллиона случаев и почти 90 тысяч смертей,

– сказал медик.

Глава ВОЗ также добавил, что они внимательно следят за ситуацией в Индии, где обнаружили штамм B. 1.617. По его словам, этот вариант COVID-19 вызывает беспокойство на мировом уровне.

Обратите внимание! В конце апреля в региональном представительстве ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса не закончилась, а наоборот лишь набирает обороты.

Ситуация с коронавирусом в мире: коротко

По состоянию на 11 мая в мире зафиксировали более 159 миллионов 605 тысяч случаев заражения COVID-19.

Победить смертельную инфекцию смогли более 137 миллионов 291 тысячи человек.

Умерли от осложнений, вызванных коронавирусом, более 3 миллионов 317 тысяч пациентов.

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