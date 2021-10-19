Таково поручение премьер-министра Украины. Министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал и разослал соответствующие задания.
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Виктор Ляшко – глава Минздрава
"Каждая область в соответствии со своими возможностями получила определенное количество прививок, которое вполне может выполнить. Все поставленные цели – реальны. Утверждены и отдельные регионы".
В ведомстве добавили, что, например, Полтавская и Херсонская области уже доказали способность достичь поставленных правительством уровней охвата вакцинацией.
Лидеры прививок
Вместе с тем, с вхождением в красный уровень эпидемиологической опасности Херсонская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская и Одесская области вышли в лидеры прививок первой дозой за сутки. Количество прививок выросло вдвое.
Виктор Ляшко также отметил, что главная задача для местных властей – увеличить количество центров вакцинации и сделать график их работы максимально удобным для людей.