Таково поручение премьер-министра Украины. Министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал и разослал соответствующие задания.

Важно Рекорд смертей: COVID-19 в Украине подтвердили у 15,5 тысячи человек, более 500 умерли

Виктор Ляшко – глава Минздрава "Каждая область в соответствии со своими возможностями получила определенное количество прививок, которое вполне может выполнить. Все поставленные цели – реальны. Утверждены и отдельные регионы".

В ведомстве добавили, что, например, Полтавская и Херсонская области уже доказали способность достичь поставленных правительством уровней охвата вакцинацией.

Справка. Самый высокий последний рекорд, который установили в последнее время – составил 193 тысячи прививок за сутки.

Лидеры прививок

Вместе с тем, с вхождением в красный уровень эпидемиологической опасности Херсонская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская и Одесская области вышли в лидеры прививок первой дозой за сутки. Количество прививок выросло вдвое.

Виктор Ляшко также отметил, что главная задача для местных властей – увеличить количество центров вакцинации и сделать график их работы максимально удобным для людей.

Стоит знать! У людей, которые не вакцинированы против COVID-19, в 11 раз выше риск умереть при заражении особо опасным штаммом вируса Дельта, чем у привитых. Таковы данные американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).