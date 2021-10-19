На уровне 1,5 миллиона в неделю, – Ляшко о возможности темпов вакцинации в Украине
Источник:Минздрав
Для регионов Украины установили выполнение целевых показателей по охвату вакцинацией против COVID-19. Так, есть все возможности, чтобы выполнять примерно по 1,5 миллиона прививок в неделю
Таково поручение премьер-министра Украины. Министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал и разослал соответствующие задания.
Важно Рекорд смертей: COVID-19 в Украине подтвердили у 15,5 тысячи человек, более 500 умерли
Виктор Ляшко – глава Минздрава
"Каждая область в соответствии со своими возможностями получила определенное количество прививок, которое вполне может выполнить. Все поставленные цели – реальны. Утверждены и отдельные регионы".
В ведомстве добавили, что, например, Полтавская и Херсонская области уже доказали способность достичь поставленных правительством уровней охвата вакцинацией.Справка. Самый высокий последний рекорд, который установили в последнее время – составил 193 тысячи прививок за сутки.
Лидеры прививок
Вместе с тем, с вхождением в красный уровень эпидемиологической опасности Херсонская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская и Одесская области вышли в лидеры прививок первой дозой за сутки. Количество прививок выросло вдвое.
Виктор Ляшко также отметил, что главная задача для местных властей – увеличить количество центров вакцинации и сделать график их работы максимально удобным для людей.Стоит знать! У людей, которые не вакцинированы против COVID-19, в 11 раз выше риск умереть при заражении особо опасным штаммом вируса Дельта, чем у привитых. Таковы данные американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).