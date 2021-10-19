На уровне 1,5 миллиона в неделю, – Ляшко о возможности темпов вакцинации в Украине

Для регионов Украины установили выполнение целевых показателей по охвату вакцинацией против COVID-19. Так, есть все возможности, чтобы выполнять примерно по 1,5 миллиона прививок в неделю

Таково поручение премьер-министра Украины. Министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал и разослал соответствующие задания.

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Виктор Ляшко – глава Минздрава "Каждая область в соответствии со своими возможностями получила определенное количество прививок, которое вполне может выполнить. Все поставленные цели – реальны. Утверждены и отдельные регионы".

В ведомстве добавили, что, например, Полтавская и Херсонская области уже доказали способность достичь поставленных правительством уровней охвата вакцинацией.

Лидеры прививок

Самый высокий последний рекорд, который установили в последнее время – составил

Вместе с тем, с вхождением в красный уровень эпидемиологической опасности Херсонская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская и Одесская области вышли в лидеры прививок первой дозой за сутки. Количество прививок выросло вдвое.

Виктор Ляшко также отметил, что главная задача для местных властей – увеличить количество центров вакцинации и сделать график их работы максимально удобным для людей.