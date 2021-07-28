Что касается больниц и кислорода, Украина готова лучше, чем многие другие европейские страны. Об этом глава государства сообщил на своей пресс-конференции.
Внимание Когда в Украине начнется новая волна коронавируса: прогноз ВОЗ
Ранее во Всемирной организации здравоохранения прогнозировали, что количество больных коронавирусом начнет увеличиваться в конце августа – начале сентября. Новая вспышка вызовет вирус штамма Дельта. Наше государство сможет это спокойно пережить.
Президент заверил, что есть достаточно подготовленных больниц, коек, скорых. А также отметил, что это проявляется и в зарплатах врачей, которые получают 300%.
Владимир Зеленский
"Готовы ли мы к осени? Я считаю, что готовы. Мы готовы, я считаю, на современном уровне, на уровне других европейских стран, и точно не хуже".
Он добавил, что раньше у нас не было построено инфраструктуры, как в других странах. Поэтому мы строили быстро и много.
"Если у нас есть 90 тысяч коек для больных, из них наполненность не превышает 50 тысяч. Я считаю, что мы не просто готовы, мы абсолютно готовы", – добавил президент.
Коронавирус в Украине: последние новости
- Согласно данным Центра общественного здоровья, на протяжении минувших суток, 27 июля, в Украине зафиксировали 681 нового больного коронавирусом. Из них 37 детей и 5 медработников. Еще 15 пациентов умерли.
- За все время пандемии в Украине обнаружили 2 250 061 инфицированных, выздоровели – 2 185 339 больных. К сожалению, умерли – 52 891 пациентов.
- Кроме этого, в Александровской больнице Киева умер пациент инфицированный штаммом Дельта.
- Накануне во Львове выздоровел пациент с Дельтой.
- Всего в Украине зарегистрировали не менее 10 случаев этой разновидности коронавируса: 6 – в Киеве и еще 3 во Львовской области.