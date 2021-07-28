На уровне европейских стран, – Зеленский о готовности Украины к новой волне пандемии

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что Украина готова к осенней волне COVID-19. Даже на уровне с европейскими странами.

Что касается больниц и кислорода, Украина готова лучше, чем многие другие европейские страны. Об этом глава государства сообщил на своей пресс-конференции.

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Ранее во Всемирной организации здравоохранения прогнозировали, что количество больных коронавирусом начнет увеличиваться в конце августа – начале сентября. Новая вспышка вызовет вирус штамма Дельта. Наше государство сможет это спокойно пережить.

Президент заверил, что есть достаточно подготовленных больниц, коек, скорых. А также отметил, что это проявляется и в зарплатах врачей, которые получают 300%.

Владимир Зеленский "Готовы ли мы к осени? Я считаю, что готовы. Мы готовы, я считаю, на современном уровне, на уровне других европейских стран, и точно не хуже".

Он добавил, что раньше у нас не было построено инфраструктуры, как в других странах. Поэтому мы строили быстро и много.

"Если у нас есть 90 тысяч коек для больных, из них наполненность не превышает 50 тысяч. Я считаю, что мы не просто готовы, мы абсолютно готовы", – добавил президент.

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