Ушел из жизни еще один военный: что происходит с COVID-19 в рядах ВСУ
По состоянию на 25 января в рядах Вооруженных сил Украины коронавирусом болеют 758 человек. За сутки 24 января COVID-19 подтвердили еще у 4 защитников.
Всего за время пандемии коронавирусом заразились 14452 человека. Об этом сообщает пресс-служба командования медицинских сил ВСУ.
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Коронавирус в ВСУ: детали
- На изоляции (в частности, самоизоляции) сейчас находятся 134 инфицированных.
- В ближайшие 3 суток изоляция закончится для 20 военных.
- За сутки 24 января в ВСУ от коронавируса умер еще один украинский защитник. Положительный тест на COVID-19 он получил 22 января. К сожалению, реанимационные мероприятия не были эффективными.
- За сутки 24 января зафиксировали 4 новых случая заражения коронавирусом. Одного военного госпитализировали в Белоцерковский военный госпиталь.
- На лечении дома находятся 3 военных. Во Львовской области – 2 человека, в Николаевской – 1 военный.
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