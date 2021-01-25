По состоянию на 25 января в рядах Вооруженных сил Украины коронавирусом болеют 758 человек. За сутки 24 января COVID-19 подтвердили еще у 4 защитников.

Всего за время пандемии коронавирусом заразились 14452 человека. Об этом сообщает пресс-служба командования медицинских сил ВСУ. Актуально Зоны карантина: Минздрав проведет анализ регионов Коронавирус в ВСУ: детали На изоляции (в частности, самоизоляции) сейчас находятся 134 инфицированных.

В ближайшие 3 суток изоляция закончится для 20 военных.

За сутки 24 января в ВСУ от коронавируса умер еще один украинский защитник. Положительный тест на COVID-19 он получил 22 января. К сожалению, реанимационные мероприятия не были эффективными.

За сутки 24 января зафиксировали 4 новых случая заражения коронавирусом. Одного военного госпитализировали в Белоцерковский военный госпиталь.

На лечении дома находятся 3 военных. Во Львовской области – 2 человека, в Николаевской – 1 военный. Обратите внимание! Специалисты утверждают, что чаще всего коронавирусом заражаются во время эпизодических встреч с самыми близкими людьми (друзьями и родными).